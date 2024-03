Det vil angiveligt gå ud over kostbare værker, hvis whistlebloweren Julian Assange ender sine dage i fængslet.

Den russiske kunstner Andrei Molodkin truer med at ødelægge kunstværker af prominente kunstnere som Picasso, Rembrandt og Andy Warhol, hvis whistlebloweren Julian Assange ender med at dø i fængslet.

Det skriver medierne Sky News og The New Yorker.

Kunstneren er bosat i Frankrig og hævder, at han foreløbig er i besiddelse af 16 kostbare kunstværker, som bliver opbevaret i et 29 ton tungt pengeskab.

Pengeskabet er angiveligt udstyret med en anordning, som kan udsende en "ekstremt ætsende" substans.

Substansen vil kunne smadre kunstværkerne.

Julian Assange er en af grundlæggerne af organisationen WikiLeaks, som har offentliggjort tusindvis af hemmeligstemplede dokumenter om de amerikanskledede krige i Afghanistan og Irak.

Assange har siddet fængslet i næsten fem år i Belmarsh-fængslet i Storbritanniens hovedstad, London.

Fra 2012 til 2019 opholdt han sig på Ecuadors ambassade i London. Her fik han asyl, fordi USA krævede ham udleveret til retsforfølgelse på grund af offentliggørelsen af de fortrolige dokumenter.

Den daværende britiske regering gav i 2022 grønt lys til, at Assange kunne udleveres til amerikanerne. Den afgørelse ankede Assange.

Den 20. og 21. februar skal spørgsmålet om whistleblowerens udlevering behandles af High Court - altså landsretten - i London.

Hvis WikiLeaks-grundlæggeren bliver udleveret til USA, venter en omfattende tiltale om spionage, som har straframme på op til 175 års fængsel.

Kunstneren Andrei Molodkin har ifølge Sky News afvist at fortælle, hvilke konkrete værker han vil ødelægge, hvis Assange bliver dømt.

Mediet har set pengeskabet hjemme hos Molodkin, hvor værkerne opbevares. Her var værkerne dog pakket ned i store kasser.

Flere kunstejere fortæller til Sky News, at de har doneret værker til Andrei Molodkins opsigtsvækkende projekt.

En af dem er Giampaolo Abbondio, som ejer et galleri i den italienske storby Milano. Han har doneret et værk af Pablo Picasso.

Umiddelbart afviste han Molodkin, men da galleriejeren hørte om baggrunden for projektet, sænkede han paraderne.

- Det fik mig til at tænke på, at det er mere relevant for verden at have én Assange end at have et ekstra Picasso-værk, så jeg besluttede at acceptere (forespørgslen, red.), siger Abbondio til Sky News.

