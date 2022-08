Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ligene forsvandt sporløst, efter de var blevet sendt til krematoriet.

Blot for at dukke op på Facebook – og skabe rammerne om en meget usædvanlig politisag mod en amerikansk kunstner.

»Jeg troede, jeg havde set alt, men så sker sådan noget her,« siger chefanklageren i Cumberland County i delstaten North Carolina, Sean McCormick ifølge Sky News fredag.

Her blev den 40-årige kropsmodificeringskunstner Jeremy Pauley fra byen Enola i Pennsylvania sigtet for usømmelig omgang med lig og ulovligt salg af stjålne ligrester.

Ifølge politiets efterforskning skulle Pauley have aftalt at betale en kvinde fra Arkansas næsten 30.000 kroner for ligdele – for efterfølgende at sælge dem videre på Facebook med fortjeneste.

Den første ransagning af hans hus førte ikke til noget – men anden gang politiet kom, blev der gjort flere uhyggelige fund.

Her fandt betjentene flere kurve med forskellige kropsdele – herunder to hjerner, hudrester, et hjerte, en lever, lunger og endda et barns underkæbe med tænder.

Flere af ligresterne var kommet i Pauleys besiddelse på illegal vis.

Ligresterne han ville købe af kvinden fra Arkansas viste sig eksempelvis at stamme fra et lokalt krematorium, hvorfra de var blevet stjålet.

»Vi er meget respektfulde over for dem, der donerer deres lig, og vi er rystede over, at sådan noget kunne ske,« siger Leslie Taylor, som er talskvinde for University of Arkansas.

Universitetet havde fået doneret ligene til brug i uddannelsen af lægestuderende, hvorefter ligresterne som det sig hør og bør var blevet sendt til krematoriet.

Politiet fandt også flere skeletter hos Jeremy Pauley, hvis ansigt er dækket af tatoveringer og metalpigge, men dem kunne kropsmodificeringskunstneren – til efterforskernes overraskelse – faktisk videresælge ganske lovligt.

»Spørgsmålet, vi blev nødt til at finde svar på, var: 'Er salget af kropsdele og knogler illegalt eller legalt?',« siger Sean McCormack og fortsætter:

»Noget af det var, til vores overraskelse, legalt. Men som efterforskningen skred frem blev det klart, at der også foregik noget illegalt.«

Der er endnu ikke faldet dom i sagen.