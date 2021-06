Kunstneren bag en elleve meter høj sædcelle-skulptur af stål er bange for, at den kan distrahere bilister på E6 i Norge.

»Den bliver forsvindende lille set fra E6,« siger Linda Bakke, der har lavet skulpturen, til Dagbladet.

Skulpturen er blevet placeret ved en parkeringsplads ved Uthus-afkørslen fra E6 mod Stange.

Bakke har selv taget nogle billeder, der viser, hvor svært det bliver at se skulpturen fra E6.

»Det er ikke op til mig at vurdere, men jeg tror, at folk kan blive distraheret, når de lige ser skulpturen kort,« mener Linda Bakke.

Afdelingschef hos statens vejvæsen i Lillehammer, Hans Martin Asskildt, fortæller til Dagbladet, at han ikke tror, at skulpturen vil være til fare for trafikanter.

»Kunstværker og installationer, der ønskes placeret ved hovedveje, vurderes altid i overensstemmelse med trafiksikkerheden. Generelt er vi skeptiske over for faren for distraktion, som sådanne installationer udgør,« skriver Asskildt.

»I dette tilfælde har vi vurderet, at skulpturen, der har et simpelt design, ikke er særlig udfordrende med hensyn til trafiksikkerhed.«

Skulpturen skal forestille en blanding af en sædcelle og en spire og er et symbol for fertilitet og Stange Kommune, hvor Linda Bakke selv er fra.