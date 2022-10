Lyt til artiklen

Et maleri af den abstrakte hollandske kunstner Piet Mondrian har hængt på hovedet på forskellige museer, siden det først blev udstillet for knap otte årtier siden.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Guardian, efter kunsthistorikeren Susanne Meyer-Büsermen opdagede den årelange fejl.

Billedet, der har titlen 'New York City I', er fra 1941 og blev første gang udstillet på Museum of Modern Art i New York fire år senere.

Ifølge Susanne Meyer-Büsermen risikere man, at maleriet går i opløsning, hvis det blev hængt med den rigtige side opad nu.

Susanne Meyer-Büssermen foran maleriet. Foto: PETRA WISCHGOLL

Den måde, billedet i øjeblikket hænger på, viser, at de flerfarvede linjer fortykkes i bunden, hvilket tyder på en ekstremt forenklet version af en klassisk New York-skyline – men det er altså helt forkert.

»Fortykkelsen af ​​gitteret skal være øverst, som en mørk himmel. Da jeg gjorde de andre kuratorer opmærksomme på det, indså vi, at det var meget tydeligt. Jeg er 100 % sikker på, at billedet er den forkerte vej rundt,« fortæller Susanne Meyer-Büsermen.

Et billede fra Piet Mondrians atelier, taget blot et par dage efter kunstnerens død og offentliggjort i det amerikanske livsstilsmagasin Town and Country i juni 1944, viser selvsamme maleri siddende på et staffeli- Her vender maleriet altså modsat af, hvad det har gjort i alle disse år.

En del af forvirringen skyldes formentligt, at Piet Mondrians ikke har sin signatur på 'New York City I'.