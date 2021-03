I sidste uge solgte auktionshuset Christie's i New York kunstværket 'Everydays – The First 5.000 Days' til den nette sum af 69 millioner dollar – godt 430 millioner danske kroner.

Men den anonyme køber kan godt glemme alt om at hænge værket op på væggen.

'Everydays – The First 5000 Days' eksisterer nemlig slet ikke. I hvert fald ikke i traditionel forstand, som Leonardo da Vincis 'Mona Lisa' eller et hvilket som helst skagensmaleri.

»Mit hoved er slet ikke udstyret med det tilstrækkelige software, der skal til for at forstå denne nye tendens.«

Dette stykke digitalkunst er netop blevet solgt for 69 millioner dollar – 430 millioner kroner. Foto: HANDOUT

Endnu en detalje i digital-collagen 'Everydays – The First 5000 Days'. Foto: Reuters

Sådan siger kunstsamleren Sylvian Levy til avisen The New York Times.

Og det kan være svært at fatte, at nogen vil give 430 millioner kroner for noget, man hverken kan røre eller se uden en computer til rådighed.

'Everydays – The First 5000 Days' er nemlig det, computer- og kunsteksperterne kalder NFT-kunst.

NFT står for 'nonfungible token'. Det vil sige, at kunstværket blot er en JPG-fil, som den nye ejer har eneret på. Og ved købet modtager han eller hun bevis på både autenticitet og ejendomsret.

Den glade og nu rige kunstner Scott Winkelmann bedre kendt under navnet Beeble. Foto: SCOTT WINKELMANN - AFP

NFT-kunst er især populær blandt tilhængere af kryptovaluta som bitcoin og ethereum.

'Everydays..' blev således også betalt med ethereum. Og kritikere af den omsiggribende dille mener, at NFT-kunsten blot er endnu en form for kryptovaluta.

»Det her har intet med kunst at gøre. Det drejer sig ene og alene om at tjene penge. Jeg er meget deprimeret på kunstens vegne,« siger kunstsamleren Sylvian Levy til New York Times.

Og konceptet og priserne på NFT-kunst kan som nævnt være svær at forstå.

Det her stykke NFT-kunst koster p.t. kun 69 cent – godt fire kroner. Foto: PR

Således er millioner af NFT-værker i dag tilgængelige på internettet. Og priserne varierer.

På websitet contoured.art kan man for eksempel finde ovenstående værk 'Only for You' til blot 69 cent – godt tre og en halv krone. Og da den nye rekordindehaver i sidste uge kom på blokken, var der heller ikke nogen, der for alvor vidste, hvad der var i vente.

Startprisen for 'Everyday – The First 5000 Days' var således blot 100 dollar. Og på de sidste to minutter af budkrigen eksploderede prisen fra godt 30 millioner dollar til de 69 millioner, der blev den endelige salgspris.

Med rekordsalget af 'Everydays...'-værket er grænsen imellem kunst og kryptovaluta godt på vej til at blive udvisket.

Her brændes Banksy-billedet, der meget passende hedder 'Morons' –paphoveder/spader/glatnakker/idioter. Siden solgte en digital version for cirka tre millioner kroner. Foto: twitter

Og tidligere på måneden blev en anden provokunstner, Banksy (omend ufrivilligt), også indblandet i NFT-debatten.

Banksy er den anonyme amerikanske kunstner, der er kendt for sine let genkendelige malerier, der ofte i nattens mulm og mørke dukker op på husmure og gadehjørner.

Et af Banksys mere traditionelle værker med både ramme og lærred blev således brændt af. Før afbrændingen, der blev filmet og offentliggjort på YouTube, blev kunstværket dog digitalt foreviget som NFT-kunst.

Og efter destruktionen af det fysiske værk blev NFT-versionen solgt for det, der svarer til 2,5 millioner kroner. Hvorefter den anonyme køber øjeblikkeligt igen satte det til salg.

Bandet Kings of Leon udgiver deres næste album som NFT-kunst. Foto: JACEK TURCZYK - EPA

Meget passende hedder Banksy-værket 'Morons' ('Paphoveder') og forestiller en auktion på Christie's – det selvsamme auktionshus, hvor NFT-versionen blev solgt.

»Det er blot et totalt stunt. Alt kan selvfølgelig kaldes kunst. Men hvis du brænder et Banksy-værk af og bagefter kræver penge for det, så er bunden nået,« siger kunstekspert Ossian Ward, der blandt andet har skrevet bogen 'Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art'.

Men trods kritikken eksploderer NFT-dillen, og den begrænser sig ikke til billedkunstens verden.

Således udgiver rockbandet Kings of Leon deres kommende album, 'When You See Yourself', som en række NFT-token. Footballholdet Tampa Bay Buccaneers udsendte for nylig deres nye samlekort som digitalkunst. Og i sidste uge solgte Twitter-grundlægger Jack Dorsey sin første tweet som et NFT-token for det, der svarer til 15 millioner kroner.

Footballholdet Tampa Bay Buccaneers udsender deres nye samlekort som digitalkunst NFT. Foto: HANDOUT - Reuters

Det var i forbindelse med det første bitcoin-boom i 2017, at de første NFT-tolkens gjorde deres entre.

Dengang solgte de nu historiske Cryptokitties for op til 700.000 kroner. Og i sidste måned var den hotteste trend på NFT-markedet angiveligt de såkaldte 'digitale sneakers' (gummisko).

På bare seks minutter solgte det amerikanske digitale gummisko-firma RTFKT således 600 par af deres ikkeeksisterende fodtøj til en samlet pris af 3,1 million kroner, godt 18 millioner kroner.