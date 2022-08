Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alt gik ellers som planlagt.

Men en standard flyvetur på 1 time og 45 minutter mellem Khartoum i Sudan og Addis Ababa i Etiopien vakte alligevel opsigt, da flyet ankom til destinationen i Etiopien, og bare fløj videre.

Det viste sig, at begge piloter var faldet i søvn. Det skriver flyanalytikeren Alex Macheras på Twitter.

»Dybt bekymrende hændelse hos Afrikas største flyselskab med Ethiopian Airlines Boeing 737. Flyet var stadig i krydshøjde på 11 kilometers, da den nåede destinationen Addis Abeba Hvorfor var den ikke begyndt at stige ned for at lande? Begge piloter sov.«

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa



Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf — Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022

Personalet i kontroltårnet forsøgte at kontakte besætningen adskillige gange uden held.

Efter at have overfløjet landingsbane 25L ved FL370 afbrød autopiloten, og dermed vækkede alarmen besætningen, som derefter manøvrerede flyet til en sikker landing på bane 25L cirka 25 minutter efter at have overfløjet landingsbanen ved FL370.

Heldigvis skete der intet og alle var okay.



Flyet forblev på jorden i omkring 2,5 timer, før det afgik til dets næste flyvning.