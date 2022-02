En både skræmmende og meget usædvanlig sag har udspillet sig i den lille amerikanske by Lincolnwood.

For da en kvinde vågnede op til, at en blødende, nøgen mand stod for enden af hendes seng, endte et viralt ordspil blandt andet med at blive hendes redning.

Det skriver People.

Denyse Holt på 80 år lå og sov i sin seng natten til søndag, da hun pludselig vågnede op til et mareridt.

For enden af sengen stod en blødende mand. Nøgen.

I hænderne holdt han en saks.

Til politiet har den ældre kvinde fra delstaten Illinois efterfølgende fortalt, at manden til at begynde med lagde sig ned i sengen ved siden af hende, mens han sagde, at han ikke ville gøre hende ondt eller begå overgreb på hende.

Senere tvang manden hende ifølge politiet til at gå med ham i bad, mens hun stadig var iført sin natkjole.

Til sidst låste han hende – ifølge anmeldelsen – inde i et badeværelse i husets kælder, hvor der ikke er noget opvarmning.

»Jeg troede ikke, jeg ville overleve,« har Denyse ifølge People fortalt til lokalmediet CBS-2.

En time gik. Så to. Så flere.

Imens vågnede Denyse Holts datter, Meredith Holt-Caldwell, i den anden ende af landet og kunne se, at hendes mor ikke havde svaret på de beskeder, hun havde sendt aftenen før.

Derudover havde moderen ifølge People ikke – som det var blevet deres tradition – sendt datteren sin daglige score i det stærkt populære ordspil Wordle (hvor man dagligt skal gætte et nyt ord på fem bogstaver, red.).

Efterhånden som timerne gik, og Meredith fortsat ikke kunne hul igennem til sin mor, valgte hun til sidst at kontakte moderens lokale politi og bede dem køre ud og tjekke, om alt var, som det skulle være.

Det førte til, at politiet opdagede den fremmede mand, der menes at lide af psykiske problemer, i huset, og han blev efterfølgende anholdt.

Og efter at have tilbragt 17 timer i det aflåste rum kunne Denyse dermed endelig komme ud i friheden igen.