En mor fra staten North Carolina i USA oplever nu for anden gang en tragedie. Hun bliver nemlig tiltalt for manddrab, efter at hun ikke kunne holde fast i sin 1-årige søn i vandet fra orkanen Florence, der ramte området i september i år.

Den første tragedie oplevede den 20-årige Dazia Ideah Lee mandag den 17. september, hvor hun var på vej til et familiebesøg, med sin 14 måneder gamle søn Kaiden Lee Welch på bagsædet.

Pludselig var vejen blokeret af en afspærring, men det lykkedes Dazia Lee at få sin bil forbi den og fortsætte ad vejen, der nu mere var blevet en flod. Det skriver avisen New York Post.

Hun kørte ud på den oversvømmede del af vejen, da vandet pludselig tog fat i bilen. Den røg af vejen og ind i nogle buske, oplyser Union Countys sheriff-kontor.

Det lykkedes Dazia Lee at få sønnen fri fra børnesædet, og med ham tæt ind til kroppen slap hun ud af bilen.

Men kun for at slippe grebet om sin baby i det rivende vand.

»Jeg holdt ham i hånden, jeg prøvede på at holde ham, prøvede at trække ham op til mig,« fortalte Lee til tv-stationen FOX 46.

»Jeg kunne ikke holde fast mere, og så gav han slip.«

Det brusende vand rev Kaiden væk fra sin mor, og han forsvandt i det mudrede dyb.

Først den næste dag blev han fundet nær en mark med soyabønner. Det skrev The Charlotte Observer.

»Han var den sødeste dreng, du kunne få,« sagde Dazia Ideah Lee til FOX 46.

»Drengens tragiske død og de ting, der skete i den forbindelse, er fortvivlende,« sagde politichefen i Union County, Eddie Cathey i en kommentar tirsdag.

»Efter en grundig efterforskning, finder vi, at det er nødvendigt at anklage moren.«

Dazia Ideah Lee har nu fået til den 20. november. Da skal hun møde op i retten.