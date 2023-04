Mandag er der udbrudt storstrejke i Norge, hvor mindst 25.000 medlemmer af fagforbundene LO og YS deltager.

Strejker i det omfang får store konsekvenser. Færgetrafikken i landet menes at blive kraftigt påvirket, men også bryggerier og madproducenter kan få problemer.

Derfor frygter restauratører at løbe tør for noget af det, som mange ynder at nyde i forårssolen: Øl.

Af samme grund var der lang kø ved bryggeriet Ringsnes Udsalg i Oslo, som sælger varer til kunder med salg- og udskænkningsbevilling i Oslo.

Det skriver norske Børsen.

»Der har været lang kø, fordi vores kunder frygter at løbe tør,« siger Ringnes' kommunikationschef Nicolay Bruusgaard og fortsætter:

»De har lige været igennem en pandemi, hvor de i store dele af perioden var tvunget til at holde døre og haner lukket. Nu var tingene endelig begyndt at rulle igen, så jeg håber virkelig ikke, de skal lukke igen. Nogle lever af at sælge øl, sodavand og drikkevarer, og meget af indkomstgrundlaget går tabt, hvis de ikke må sælge dette.«

En af restauratørerne, som gerne ville have fyldt lageret op, var Cecilie Kleiven Igletjern, som havde stået i kø i over halvanden time.

Til det norske finansmedie siger hun, at de uden tvivl vil løbe tør, hvis de ikke får tanket op. I første omgang til denne uge og begyndelsen af næste.

»Vi håber ikke, at det bliver en langvarig affære. I værste fald må vi aflyse allerede planlagte begivenheder.«

Bryggeriet Ringnes selv er hårdt ramt af storstrejken, som godt halvdelen af de 462 ansatte er en del af. Derfor har de også indstillet driften og produktionen, og der vil ikke komme flere produkter, end dem der er på hylderne nu, før strejken ophører.