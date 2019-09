Man skulle ikke tro, at en ny ret på et menukort kunne gøre folk rasende.

Ikke desto mindre er det alligevel lykkedes, efter at IKEAs butikker i Storbritannien introducerede en ny ret til kunderne.

Retten, der var inspireret af det caribiske køkken, blev kaldt ‘jerk chicken with rice and peas’, og bestod af jerk-marineret kylling med ris og ærter.

Efter at den nye ret var blevet indført på menukortene, begyndte en lang række kunder efterfølgende at dele billeder af deres tallerkener på Twitter, skriver Metro.

Årsagen skal findes i den svenske møbelgigants valg af tilbehør.

En Twitter-bruger har nemlig i et opslag gjort IKEA opmærksom på, at ‘peas’ har forskellig betydning alt efter, om det bruges i Caribien eller i Storbritannien.

For i den oprindelige caribiske ret dækker ‘rice and peas’ over ris og bønner, og altså ikke ærter som IKEA har anvendt.

Det har fået flere brugere til at skyde med skarpt efter møbelkæden.

Retten indeholder jerk-marineret kylling med ris og ærter. Der er altså ikke anvendt bønner som i den caribiske udgave. Foto: Twitter /Themlotsdad Vis mere Retten indeholder jerk-marineret kylling med ris og ærter. Der er altså ikke anvendt bønner som i den caribiske udgave. Foto: Twitter /Themlotsdad

»Det her er hvad der sker, når du prøver at slå plat på en kultur uden overhovedet at inddrage den specifikke kultur,« skriver en bruger blandt andet.

Andre anklager IKEA for at være endnu et stort brand, der mangler mangfoldighed blandt beslutningstagerne.

Nogle brugere har dog også taget IKEA i forsvar, da der som nævnt står ris og ærter på menukortet, hvorfor de ikke mener, at man kan forvente at få bønner i stedet.

Kritikken har dog alligevel fået IKEAs fødevaredirektør i Storbritannien og Irland, Lorena Lourido, til at beklage, hvis folk er blevet stødt over møbelkædens valg af tilbehør. Hun undskylder desuden og fortæller, at de nu vil tage et kig på retten, skriver Metro.