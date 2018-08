Det kan blive en dyr fornøjelse at shoppe tøj i butikskæden Walmart i Canada. Særligt hvis dine former er lidt rundere.

Butikskæden, der driver 410 butikker i Canada, har nemlig hævet prisen på tøj i de største størrelser. Det skriver CBC News.

Hvor det tidligere kostede det samme, om man købte en bluse i en lille størrelse eller i en større størrelse, er prisen nu blevet forhøjet på de større af slagsen. Og det har skabt stor utilfredshed.

»Det er uacceptabelt. Det er en form for udskamning,« siger en Walmart-kunde, Shannon Mozak, der nogle gange køber tøj i plus-størrelse, til CBC News.

Tager man et kig på kædens canadiske hjemmeside, opdager man ifølge mediet, at plus-størrelser hos visse tøjmærker for kvinder koster mellem ti og 30 procent mere, end hvis man købte det i en mindre størrelse.

Til CBC News forklarer en talsperson for Walmart Canada, at tøj til kvinder i størrelsen 'extra small' til 'extra-extra large' koster det samme, men at prisen derefter stiger. Prisen er dog den samme for alle størrelserne over 'extra-extra large'.

Forklaringen lyder, at det koster mere at producere de større størrelser.

Ifølge talspersonen undersøger man dog nu, om man kan skære ned på omkostningerne ved at producere de større størrelser, så prisen kan sænkes på dem.