Det er kommet stadig flere vegetariske og veganske muligheder på menukortet på restauranterne de senere år.

Også på burgerbarer som McDonald's og Burger King er der de senere år kommet flere plantebaserede alternativer til den klassiske kødbaserede burgerbolle på menuen.

Senest har Burger King på Rådhuspladsen i København meldt ud, at man fra denne uge og en måned frem har gjort hele menuen plantebaseret.

Også i Norge har Burger King tilføjet en række grønne alternativer til menuen. Men nu er kæden løbet ind i problemer, efter at flere kunder har opdaget en ting ved kædens tilberedelse af burgerne.

Det skriver Dagbladet, der har fået en række henvendelser fra vrede Burger King-kunder.

»Når Burger King markedsfører plantebaseret mad, lyder det godt, men de undlader at fortælle, at den veganske/vegetariske mad bliver friteret i den samme olie som kylling og fisk. For at få den information, bliver man nødt til at gå ind på deres hjemmeside. Jeg fik et chok, da jeg læste det, « skriver en af avisens læsere.

Burger King lægger sig over for avisen fladt ned og erkender, at det er helt rigtigt, at man på restauranterne i Norge tilbereder de plantebaserede burgere i animalsk fedt.

»Vores erfaring er, at mange sætter pris på, at vi tilbyder plantebaserede alternativer til trods for, at vi ikke har separate produktionslinjer,« skriver Gudrun Kathle Lægreid fra virksomheden Publicis MS på vegne af Burger King i en mail til Dagbladet.