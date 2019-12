Det var ikke duften af pebernødder, kanel og gløgg, som søndag fyldte shoppingcenteret Farsta Centrum uden for Stockholm, men derimod afføring og spildevand.

Under de sidste juleindkøb to dage før jul blev flere kunder ofre for det, som kun kan betegnes som en 'lortesituation'.

Mens mange sad og spiste på en burgerrestaurant sprang et afløbsrør i loftet, som skyllede spildevand fyldt med 'klumper' og lort udover gæsterne, skriver Aftonbladet.

Det gik blandt andet udover 58-årige Yvette Häggqvist, der stod og ventede på sin burger, da hun blev ramt af det ulækre spildevand.

»Alle løb i forskellige retninger. Jeg forstod ikke, hvad der skete og blev bange,« fortæller hun.

»Det første, der gik igennem mit hoved, var, at det var et angreb af en eller anden art, men så så jeg, at det var vand og mærkede stanken. Det var ikke så rart.«

Den stakkels kvinde fandt kort efter sig selv fuldstændig gennemvædet af lortevand fra top til tå. I alt blev 12 personer ramt af vandet fra det ødelagte afløbsrør. De blev samlet i et personalelokale i shoppingcenteret, hvor de måtte vente i over en time, før de kunne få sæbe, håndklæder og mulighed for at skifte tøj.

Uheldet skete ifølge ejendomschefen i shoppingcenteret på den dårligst mulige dag på året, da der er fyldt med mennesker på juleindkøb.