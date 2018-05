Den svenske konditor og tv-personlighed Roy Fares driver konditoriet Mr. Cake i Stockholm, der trækker mange kunder til. Men ikke alle er helt tilfredse.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Forleden gav en kunde ham en dårlig anmeldelse.

'Svagt. Ikke en eneste vegansk kage. Jeg måtte nøjes med et glas vand', skrev han i anmeldelsen.

Det får nu Roy Fares til at svare igen og forsvare, at han driver sit konditori, som han vil.

'Hver dag kæmper vi for at levere den bedste service og oplevelse til vores kunder, men indimellem får man nok. Allergier forstår jeg 100 procent, men at være veganer er et valg, man selv har truffet, og så kan man ikke regne med, at hele verden tilpasser sig. Jeg driver mit konditori, som jeg vil med fløde, smør, mejeriprodukter, æg og med en stor dosis kærlighed til det søde,' skriver han i et indlæg på Facebook, hvor han også afslører, at kondotoriet faktisk har en enkelt vegansk kage.

5.400 Facebook-brugere synes godt om opslaget, og mange af dem bakker op om Roy Fares. Der er dog også dem, der synes, han er lige tyndhudet nok.

'Det kommer til at betyde, at ingen veganere eller veganeres venner kommer til at besøge caféen. Håber, det er hvad du havde i tankerne, da du lagde denne besked op,' skriver brugeren Mathilda Flodin.