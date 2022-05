Regler er regler, må en italiensk kaffebar sande.

En kaffeelsker i Firenze var nemlig tilsyneladende så rasende over at skulle betale hele 2 euro for en kop kaffe, at han ringede til politiet.

Manden havde bestilt en koffeinfri kaffe i caféen, Ditta Artigianale, i det centrale Firenze.

Hans tilfredshed med kaffen fra den prisvindende café kendes ikke, men kunden klagede over, at prisen ikke fremgik af et menukort bag disken. Det skriver the Guardian.

Det skal man ellers ifølge italiensk lovgivning, og det er den udeladelse, som nu koster Ditta Artigianale en bøde på 1.000 euro – cirka 7.500 kroner.

Og nu er det så caféens ejers tur til at rase.

»De har givet mig en bøde, fordi en eller anden blev fornærmet over at skulle betale 2 euro for en koffeinfri kaffe. Hvem kan tro det? spørger ejeren Francesco Sanapo ifølge the Guardian i en video, hvor han holder et brev fra politiet.

I Italien er den gennemsnitlige pris på en espresso 1 euro, men priserne er steget tidligere på året på grund af problemer med levering og dårlig høst. Og de forventes at stige yderligere – muligvis op til gennemsnitligt 1,50 euro – i år.

Her er dokumentation for, at prisen på en koffeinfri espresso er at finde på caféens hjemmeside. Vis mere Her er dokumentation for, at prisen på en koffeinfri espresso er at finde på caféens hjemmeside.

Man kan se prisen på en koffeinfri espresso og mange andre ting på caféens hjemmeside.