Et par hotdogs, nogle syltede agurker, en Coca-Cola og en cocktail. Det lignede en helt almindelig kunde på en helt almindelig arbejdsdag for de ansatte.

I stedet skulle de få sig en overraskelse, de næppe nogensinde vil glemme.

Da den mandlige kunde havde spist op på Stumble Inn Bar & Grill i Londonderry nordvest for den amerikanske storby Boston, fik han en regning på 230 kroner.

Men da bartender Michelle McCudden så, hvad han betalte, troede hun knap sine egne øjne.

»Jeg har gjort det her i meget lang tid, men jeg troede aldrig, at sådan noget ville ske for mig,« siger hun til NBC Boston.

Manden havde nemlig valgt at give drikkepenge. Rigtig mange drikkepenge.

Betalingen lød på 16.037 dollar – eller mere end 99.000 kroner mere, end han havde spist og drukket for.

»Jeg troede, der var sket en fejl,« siger Stumble Inn Bar & Grills ejer Mike Zarella til NBC Boston.

WOW! A customer at The Stumble Inn, a restaurant in Londonderry, NH, left a $16,000 tip on a $37.93 tab earlier this month.



The owner, Mike Zarella, says he plans to split the tip between all 12 staffers that worked that day= $1333 a piece! @Stumbleinnnh #7news pic.twitter.com/UWHE7thh0P — Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) June 23, 2021

Men det var det ikke.

Manden forsikrede, at den var god nok til de ansattes overraskelse og store glæde.

»Det har været et rigtig hårdt år for os alle sammen. At nogen gør sådan noget, genskaber min tro på menneskeheden. Han sagde blot, at vi arbejder rigtig hårdt, og at han gerne ville gøre en god gerning. Han ønskede virkelig, at vi skulle have dem (pengene, red.), siger Michelle McCudden om den utrolige episode, der fandt sted 12. juni.

Efterfølgende har den usædvanlige historie bredt sig på de sociale medier, hvor den glade giver bliver hyldet for sin flotte gestus.

Men ikke alle er lige begejstrede for restaurantens ageren.

På Stumble Inn Bar & Grill er det kutyme, at alle, der er på vagt på dagen, deler drikkepengene. Både tjenere og de ansatte i køkkenet.

'Lad mig lige forstå det rigtigt. Den samme ejer som har det fint med at betale sine tjenere 13 kroner i timen, 'fordi de får drikkepenge', vender rundt på en tallerken og beslutter, hvad denne ansatte skal gøre med sine drikkepenge? Det synes jeg sgu ikke er i orden,' skriver en bruger eksempelvis på Twitter.

Både ejeren og en ansat på Stumble Inn Bar & Grill har efterfølgende understreget, at det er helt efter bogen, og noget alle er enige om, at drikkepengene bliver delt.

So lemme get this straight, the same owner that’s ok with paying their servers $2.13 an hour “since they get tips” is gonna turn around and decide what this employee has to do with that tip? I think the f*ck not. — Sentient Lola Scream (@danimalmused) June 23, 2021

I alt delte 12 ansatte de mange drikkepenge. Det gav 8.311 kroner til hver.