Kun tre personer er blevet reddet i land, efter et 139 meter langt fragtskib onsdag forliste i stormvejr sydvest for Japan.

Skibet var ladet med 6.000 levende ungkøer, og ombord var 43 besætningsmedlemmer fra Australien, New Zealand og Filippinerne.

Kun to af de tre personer, der blev fundet efter forliset, har fortsat livet i behold.

Den ene, en 30-årig filippinsk mand, der blev fundet drivende rundt i en oppustelig redningsbåd, og den anden, en 45-årig filippinsk mand, der var øverste officer på fragtskibet.

Sareno Edvarodo, som officeren hedder, har fortalt, at en af motorerne satte ud, hvorefter det 139 meter lange skib blev ramt af en bølge og forliste.

Da skibet begyndte at hælde, blev besætningen beordret til at tage redningsveste på. Edvarodo har fortalt kystvagten, at han sprang i vandet og ikke så andre besætningsmedlemmer, før han blev reddet op.

Men han så skibet begynde at synke mod havets bund, har han oplyst. Forliset skete samtidig med, at tyfonen Maysak passerede gennem området.

Tre redningsskibe, fire fly samt specialtrænede dykkere gennemsøger nu havet sydvest for Japan, hvor skibet forliste, men håbet om at finde flere overlevende fra skibet bliver mere og mere spinkelt.

Det skyldes, at en ny kraftig storm fredag er trukket ind over området.

Udover de tre besætningsmedlemmer er resten af skibets besætning forsvundet.

Ej heller er der spor af de 6.000 kvæg, der var ombord på skibet. Kun et enkelt kadaver er blevet fundet nær den japanske ø Amami Oshima fredag.

Køerne blev eksporteret af det australsk baserede Australasian Global Exports, der har specialiseret sig i salg af levende dyr til især Kina.

En talsmand fra en newzealandsk dyreværnsorganisation udtaler ifølge CNN, at køerne formentlig alle var drægtige.

»Dette er en virkelig krise, og vores tanker er med familierne til de besætningsmedlemmer, der fortsat er savnede sammen med skibet. Men vi er efterladt med spørgsmål – inklusiv hvorfor det fortsat er lovligt at eksportere levende dyr,« siger Marianne Macdonald, som er kampagnemedarbejder for dyreværnsorganisationen, Safe.

Regeringen i New Zealand har midlertidigt suspenderet eksportgodkendelser for levende dyr efter onsdagens skibsforlis.

Skibet med navnet 'Gulf Livestock 1' stævnede ud fra New Zealand 14. august og skulle fredag anløbe en havn i Kina.