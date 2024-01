Det kan ende med at være slut, før det overhovedet er nået at gå rigtigt i gang.

Sådan lyder det fra flere eksperter, når det kommer til, om det enten bliver Donald Trump eller Nikki Haley, der bliver Republikanernes præsidentkandidat.

De seneste måneder er en lang række kandidater raslet ud af feltet – og tilbage står de to:

I det ene ringhjørne finder man 77-årige Donald Trump, der tidligere har besiddet den øverste post i Det Hvide Hus, og i det andet finder man 52-årige Nikki Haley, som er tidligere guvernør i South Carolina og FN-ambassadør.

Arkivfoto af Donald Trump og Nikki Haley i 2018. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Donald Trump og Nikki Haley i 2018. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix

Ingen af de to eksperter, som det norske medie Dagbladet har talt med, spår dog sidstnævnte synderligt store chancer for at trække sig sejrrigt ud af duellen.

»I primærvalget er Donald Trump ustoppelig. Det er blevet en walkover. Han er et fænomen, mens Haley er en politiker. Og man kan ikke vinde over et fænomen,« lyder det eksempelvis fra Hilmar Mjelde, der er USA-ekspert og professor i statskundskab ved Højskolen på Vestlandet.

Dog mener Anders Romarheim, som er USA-ekspert og lektor ved Institut for Forsvarsstudier, at Haley har en lille chance for at slå Trump.

Men den er dog også lille – og indtil videre også kun teoretisk.

Donald Trump og Nikki Haley er de eneste to republikanske kandidater, der er tilbage. Foto: Christian Monterrosa Eduardo Munoz Alvarez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump og Nikki Haley er de eneste to republikanske kandidater, der er tilbage. Foto: Christian Monterrosa Eduardo Munoz Alvarez/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg vil sige, at hendes chancer for at vinde er omkring ti procent, men det forudsætter, at hun klarer sig godt i New Hampshire og sandsynligvis skal slå Trump i South Carolina,« forklarer han til Dagbladet.

Det er netop denne tirsdag, at borgerne i delstaten New Hampshire skal afgive deres stemmer under det republikanske primærvalg.

Det er samtidig det første primærvalg op til præsidentvalget senere i år.

Til Dagbladet forklarer Anders Romarheim, at Nikki Haley ikke behøver at vinde primærvalget der, for fortsat at være med – men han spår også, at det hele allerede kan være slut, før primærvalget finder sted i South Carolina den 24. februar, hvis hun taber stort i New Hampshire.

Kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat blev til en snæver dyst søndag, da Floridas guvernør, Ron DeSantis, trak sig fra kapløbet og gav sin støtte til Trump.

Den person, der bliver Republikanernes nominering, skal med stor sandsynlighed op imod USAs siddende præsident, Joe Biden.

Det Demokratiske Parti har valgt, at dets første officielle primærvalg skal være i South Carolina, så Biden er ikke på stemmesedlen tirsdag.