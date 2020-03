Donald Trump er godt gal over alle restriktioner, der er sat i stand for at sænke hastigheden på COVID-19-smitten i USA.

Det fortæller radiokanalen NPR.

Præsidenten er angiveligt bekymret for USA's styrtdykkende økonomi. Og i tweet efter tweet opfordrer Trump mandag til normalisering allerede i slutningen af denne uge, ikke mere sikkerhedsafstand og ikke mere udgangsforbud.

Modsat er Donald Trumps store hold af medicinske eksperter mere bekymret for virussens lynhurtige spredning i USA. De vil bibeholde restriktionerne. Og til det formål går de lige efter det mest effektive våben: skamros af Donald Trump.

»Jo mere eksperterne skamroser Trump, des mere villig er præsidenten til at lytte til og rette sig efter deres råd,« skriver journalisten Peter Baker i avisen The New York Times.

Siden starten af sidste uge har Donald Trump ikke lagt fingre imellem, når det gælder om at beskrive egen indsats:

Tirsdag: »På alle områder har vi gjort et fantastisk stykke arbejde «

Onsdag: »Vi har virkelig klaret det godt.«

Torsdag: »Vores indsats har været fænomenal.«

Dr. Anthony Fauci er blevet ekspert i at rette Donald Trumps fejlagtige udtalelser uden at fornærme præsidenten. Fauci har før bekæmpet både AIDS og Ebola. Foto: JIM WATSON Vis mere Dr. Anthony Fauci er blevet ekspert i at rette Donald Trumps fejlagtige udtalelser uden at fornærme præsidenten. Fauci har før bekæmpet både AIDS og Ebola. Foto: JIM WATSON

»Der er kun én ting, Donald Trump elsker mere end at rose sig selv, Det er, når andre roser ham.«

Sådan fortæller forfatteren Tony Schwartz, der i 1987 skrev bogen 'The Art of the Deal' sammen med Donald Trump.

Og det er tydeligvis et faktum, som alle omkring præsidenten udnytter til det fuldeste.

Således startede vicepræsident Mike Pence i sidste uge sin presse-briefing med denne smøre: »Hr præsident, fra starten tacklede De problemet ligepå, tak for Deres stærke lederevner.«

Vicepræsident Mike Pence er ekspert i at skamrose sin chef, præsident Donald Trump. Foto: ERIC BARADAT - AFP Vis mere Vicepræsident Mike Pence er ekspert i at skamrose sin chef, præsident Donald Trump. Foto: ERIC BARADAT - AFP

»Den slags passer jo ikke engang ind i sammenhængen. Men Pence og de andre, der virkelig gør deres bedste for at bekæmpe emipemien, ved, at præsidenten overlever på en konstant diæt af skamros,« siger Peter Baker fra New York Times.

Og Pence er selvfølgelig ikke den eneste, der giver præsidenten, hvad han vil have. Således sagde USA's sundhedsminister Alex m. Azar II til et pressemøde i sidste uge: »Og til præsidenten, tak for Deres stærke og inspirerende lederevne.«

Og selv USA's ledende epidemi-ekspert Dr. Anthony S. Fauci, der er kendt for sin ærlighed og før har bekæmpet både AIDS og Ebola, måtte fredag bide i det sure skamros-æble, da han refererede til Trumps 'fremadsynede lederskab, der konstant sørger for, at USA er foran i udviklingen'.

»Det er jo alt for store ord om en præsident, der for bare to uger siden kaldte de seneste 100 års værste epidemi for 'fup og fidus',« skriver Washington Post.

Men trods skamrosen er Donald angiveligt stadig utålmodig efter 'bedre tider'.

Præsidenten har gen-tweetet beskeder fra tilhængere, der er bekymrede for, at den økonomiske nedtur vil skade Trumps chancer for genvalg.

Og da Trump mandag blev spurgt, hvorvidt regeringens projekt '15 dage der skal sænke sygdommens hastighed' (slutter søndag) vil blive forlænget, svarede præsidenten.

»Det håber jeg virkelig ikke. Men nu får vi at se.«

WASHINGTON, DC - MARCH 20: U.S. President Donald Trump listens to Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, during a Corona Task Force briefing on the latest development of the coronavirus outbreak in the U.S. in the James Brady Press Briefing Room at the White House March 20, 2020 in Washington, DC. With deaths caused by the coronavirus rising and foreseeable economic turmoil, the Senate is working on legislation for a $1 trillion aid package to deal with the COVID-19 pandemic. President Trump announced that tax day will be delayed from April 15 to July 15. Alex Wong/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: ALEX WONG Vis mere WASHINGTON, DC - MARCH 20: U.S. President Donald Trump listens to Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, during a Corona Task Force briefing on the latest development of the coronavirus outbreak in the U.S. in the James Brady Press Briefing Room at the White House March 20, 2020 in Washington, DC. With deaths caused by the coronavirus rising and foreseeable economic turmoil, the Senate is working on legislation for a $1 trillion aid package to deal with the COVID-19 pandemic. President Trump announced that tax day will be delayed from April 15 to July 15. Alex Wong/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: ALEX WONG

Alle 50 amerikanske stater har nu COVID-19-smittede. I alt har 41.000 amerikanere testet positiv. New York er hårdset ramt med næsten 21.000 smittede. Og ifølge CNN har 505 amerikanere mistet livet på grund af COVID-19.