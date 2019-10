Der er ifølge avisen Washington Post godt 8.000 gyserhuse (Haunted Houses) i USA, forlystelser, der tjener godt på at skræmme livet af deres kunder i anledning af Halloween, 31. oktober.

Men intet 'Haunted House' er så skræmmende som McKamey Manor i byen Summertown, Tennessee.

Og derfor tilbyder stedets ejer Russ McKamey også det, der svarer til 135.000 kroner til enhver der kan klare turen igennem hele vejen den nærmest uendelig række af gyser-oplevelse.

Turen, som ingen endnu har fundendt, er anslået til at tage op til timer. Og Russ McKamey beskriver oplevelsen 'som at spille hovedrollen i den mest uhyggelige og ulækre gyserfilm'.

Halloween huset i Tennessee, USA er kun for folk med stærke nerver. Foto: PR

For mere almindelige og langt kortere Halloween-ture , betaler kunderne et par hundrede kroner.

Men for at få adgang til 'den ultimative oplevelse' skal du blot donere en stor pose hundemad til den lokale hundekennel. Men så bliver du også waterboarded, levende begravet, dækket af krybdyr, låst nede i en kasse, overhældt med kunstigt blod og bræk og bagbundet.

Enhver, der gør modstand, vil øjeblikkeligt blive smidt ud.

Russ McKamey har drevet stedet i tyve år. Ifølge den lokale avis The Tennessean er der altid fuldt hus. Men indtil videre har ingen som sagt fuldført turen igennem gyserhuset.

I McKamey Manor i Tennessee møder du nye mennesker. Foto: PR

Velkommen til McKamey Manor i Tennessee. Middag er inkluderet. Foto: PR

»Det her er ikke ikke for tøsedrenge. Det er kun for de modigste, der er ved perfekt helbred,« skriver McKamet Manor på stedets hjemmeside.

Før man begiver sig lag med de skrækindjagende udfordringer skal eventuelle kunder derfor fremvise bevis på sygeforsikring, medbringe lægeerklæring, bestå baggrundstjek, underskrive en 40 sider lang kontrakt, bevise, at man ikke er afængig af narko og endelig aftale et såkaldt 'safe word' - et kodeord, der bruges, når Halloween-pinslerne bare bliver for meget.

Det er selvfølgelig ikke alle, der synes, at McKamey Manor er spor spændende.

I flere år har naboer og byens øvrige indbyggere forøsgt at få den frygtindgydende turistattraktion lukket.

Turen rundt i skrækhuset i Tennessee varer over 12 timer. Foto: PR

Amerikansk skræk-turist i vandfyldt grav

Og i en skrivelse fra én af disse grupper lyder det bl.a.

»McKamey Manor er ikke noget 'Haunted House', der er et tortur-hus, hverken mere eller mindre. De tjener penge på at knække de svageste.«