32,3 procent af vælgerne afgav deres stemme ved præsidentvalg i Venezuela, hvor Maduro ventes at vinde.

Caracas. 32,3 procent af vælgerne har afgivet deres stemme ved søndagens præsidentvalg i Venezuela.

Det oplyser en kilde fra landets valgkommission ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Valgdeltagelsen blev opgjort klokken 18 lokal tid, hvor de fleste valgsteder lukkede.

Ved sidste præsidentvalg i Venezuela i 2015 dukkede 80 procent af vælgerne op for at afgive deres stemme.

Valget er blevet boykottet af landets største oppositionsalliance, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), der har betegnet valget som en "farce", der kun skal legitimere præsident Nicolas Maduros fortsatte styre.

Det er på forhånd ventet, at Maduro vil vinde præsidentvalget.

Godt nok er hans popularitet dalet markant blandt venezuelanerne. Men han er oppe imod blot tre modkandidater, der ikke udgør nogen stor trussel mod ham.

Oppositionen opfordrer Maduros modkandidater til ikke at anerkende resultatet af valget.

- De uafhængige kandidater må træde i karakter og afvise at anerkende resultatet, der er bestemt på forhånd, siger Victor Marquez fra oppositionspartiet Frente Amplio ifølge nyhedsbureauet AFP.

Afstemningen fortsatte flere steder søndag aften klokken 20 - mere end to timer efter den officielle lukning af valgstederne.

Frente Amplio hævder, at regeringen gav ordre til at holde valgstederne åbne, da valgdeltagelsen på det tidspunkt lå under 30 procent.

- Regeringen forsøger at angive en valgdeltagelse, der ikke stemmer overens med virkeligheden, siger Victor Marquez.

USA afviser det venezuelanske valg som "illegitimt", og udenrigsminister Mike Pompeo betegnede det søndag som "et fupnummer".

EU har på forhånd meddelt, at man ikke kan godkende valgresultatet - som er ventet at falde ud til Maduros fordel.

/ritzau/