En rundspørge viser, at de tyske turister i overvejende grad har tænkt sig at blive hjemme denne sommer.

Uanset om grænserne i Europa snart skulle blive åbnet, så tyder det ikke på, at de tyske turister vil være lige så synlige i nabolandene som normalt.

Mange af dem har nemlig allerede nu lagt sig fast på at holde ferien hjemme.

Det viser en rundspørge, som den tyske tv-kanal ARD har foretaget.

Af de adspurgte, der allerede kender deres planer for sommeren, svarer halvdelen, at de har tænkt sig at blive hjemme.

Samtidig svarer blot hver femte af alle de adspurgte, at de overvejer et besøg til andre europæiske lande i løbet af sommeren.

I Danmark er der stor debat om, hvorvidt grænserne skal åbnes.

Flere partier har lagt pres på statsminister Mette Frederiksen (S) for at få åbnet grænserne - blandt andet så tyske turister kan komme til landet.

Danmark lukkede - ligesom mange andre lande - sine grænser for turister i midten af marts for at begrænse spredningen af coronavirus.

/ritzau/