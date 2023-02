Lyt til artiklen

I Sydkoreas hovedstad Seoul har kvinder de sidste 14 år kunnet parkere deres bil på pladser, der er reserveret for kvinder. Men den går ikke længere.

De blev ellers indført i 2009 efter en stribe voldelige overfald på kvinder i parkeringskældre.

Men de er ikke nødvendige mere, mener byens embedsmænd. I stedet skal de bruges som familiers parkeringsmuligheder. Det skriver BBC.

Det har fået kritikere på gaden. Det er blot det sidste eksempel på antifeministisk politik i Sydkorea, mener de.

Den 55-årige Chung Eun-jung siger, at hun benytter kvindeparkeringspladsen, så snart hun kan finde en.

»Jeg føler mig sikrere, når jeg benytter dem. Der er ikke så mange farlige personer i nærheden.

Når jeg stiger ind i en bil, så låser jeg døren med det samme,« siger hun.

Hendes datter siger, at hun bliver ophidset over, at hendes mor ikke føler sig sikker.

I Seoul, som er den største by i landet, fik parkeringspladser med mere end 30 pladser besked på at reservere ti procent til kvinder.

Som et resultat var godt 2.000 af byens 16.640 offentlige parkeringspladser reserveret kvinderne.

De var for det meste nær ved bygningens indgang, så kvinderne ikke skulle gå langt for at komme ind, hvor der sad andre mennesker.

Regeringens tal for 2021 viser, at mere end to tredjedele af de voldelige kriminelle handlinger, der blev begået på byens parkeringspladser, var seksuelle forbrydelser.

Det var voldtægter, seksuelt overfald og chikane.