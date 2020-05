Ifølge et udspil, der skal forhandles, står Grækenland til at få mest per borger - Danmark seks gange mindre.

Italien står til at få den største sum penge, når EU uddeler tilskud fra en genopretningsfond ifølge et forslag fra EU-Kommissionen, der tager højde for krisens størrelse i landene, deres økonomi og arbejdsløshed.

Danmark, derimod, er tiltænkt et bundskrab kun undergået af Luxembourg ifølge udspillet, som blev fremlagt onsdag og uddybet torsdag. Formålet med fonden er at sætte skub i økonomien efter coronakrisen.

Omregner man beløbene til tilskud per borger, tegner sig et noget andet billede, hvor ni EU-lande får mere end Italien, og Grækenland topper listen over modtagere helt suverænt med 15.715 kroner per statsborger.

Kun Luxembourg står til at få færre euro per borger end Danmark ud af de 27 medlemslande.

Danmark skal have et samlet beløb på 2,2 milliarder euro. Det svarer til 2818 danske kroner per borger.

Italien, der er anerkendt som et af de værst ramte lande, skal ifølge forslaget have 10.100 danske kroner per statsborger.

En række lande - Spanien, Portugal, Slovakiet, Kroatien, Cypern, Estland, Letland og Litauen - får også mere end Italien.

Det hører med til billedet, at dele af genopretningsfonden ifølge EU-Kommissionen skal gives som lån.

Danmark går ind til de kommende forhandlinger med et mål om, at der slet ikke skal gives tilskud fra fonden. Regeringen har sagt, at penge fra fonden skal gives som billige lån med betingelser.

Af listen over medlemslande fremgår det, at Italien kan få yderligere 90,9 milliarder euro i lån. Spanien kan bede om op til 63,2 milliarder euro.

Listen omhandler alene de penge, der ifølge forslaget gives som midler ud fra en fordelingsnøgle.

Denne fordelingsnøgle tager højde for, hvordan landene er ramt af krisen, deres økonomi generelt, herunder indkomstniveau og arbejdsløshed.

Der vil også tilstrømme EU-landene midler fra andre programmer.

Udspillet fra EU-Kommissionen tjener som udgangspunkt for de forhandlinger, som EU-landene skal have om genopretningen og EU's næste langtidsbudget fra 2021-27.

