»To personer tog af sted på turen, og kun én vendte tilbage.«

En lang række spørgsmål står endnu ubesvarede tilbage i en af de mest opsigtsvækkende og omdiskuterede forsvindingssager i USA i øjeblikket. For hvad skete der med Garbrielle 'Gabby' Petito?

Herunder forsøger vi at give et overblik over nogle af de centrale gåder, man endnu mangler at løse i sagen.

1. Er det Gabby Petitos lig, man har fundet?

Søndag kunne FBI fortælle, at man havde fundet et lig i nationalparken Grand Teton i Wyoming, ikke langt fra hvor den 22-årige Garbrielle 'Gabby' Petito sidst var blevet set.

Her ses et billede af Gabby Petito. Vis mere Her ses et billede af Gabby Petito.

Liget 'passer med beskrivelsen' af den unge kvinde, der tilbage i jul var i kørte afsted på en roadtrip sammen med sin 23-årige forlovede, Brian Laundrie. De var kørt afsted fra New York, hvor de var vokset op, og det var meningen, at de ville køre på tværs af landet. Efter planen skulle de nå Oregon på vestkysten til halloween i oktober.

Men allerede 1. september dukkede Brian Laundrie op i parrets hjem i North Port i delstaten Florida.

Uden Gabby og uden at ville svare på spørgsmål om, hvor hun var.

Det er endnu ikke bekræftet, at liget er Gabby Petito, men politiet har allerede kondoleret til hendes familie.

Liget forventes færdigobduceret i løbet af tirsdagen, og hvis det viser sig at være den savnede kvinde, melder det næste spørgsmål sig.

2. Hvad døde Gabby Petito af?

Under obduktionen skal retsmedicinere forsøge at finde ud af, hvad den unge kvinde i så fald døde af.

Til det vil man både se på toksikologiske undersøgelser og på dna.

»Kroppen er det bedste stykke bevis, man kan have,« forklarer Erik Hall, der er direktør for det retsmedicinske program på Saint Louis University, til Fox2Now.

Her ses den savnede Gabby Petito. Foto: FBI Vis mere Her ses den savnede Gabby Petito. Foto: FBI

Blandt andet kan man undersøge, om der er overført dna fra andre personer til liget, eller om der er tøjstykker fra en eventuel gerningsmand.

Årsagen til, at man i denne sag er meget opsatte på at finde frem til dødsårsagen, er, at man mistænker, at der kan være sket en forbrydelse.

Og hvis det forholder sig sådan, vil man gerne tale med Gabbys forlovede, Brian Laundrie, om, hvad han ved. Men det fører til den næste uløste gåde.

3. Hvor er Brian Laundrie?

Siden Brian Laundrie dukkede op hjemme i North Port igen den 1. september – uden Gabby – har han nægtet at mødes med politiet eller Gabbys familie for at svare på spørgsmål om, hvor hun er.

Her ses Gabby Petito og Brian Laundrie sammen. Foto: North Port Police Vis mere Her ses Gabby Petito og Brian Laundrie sammen. Foto: North Port Police

Og for at gøre mysteriet endnu større, endte han med at forsvinde i sidste uge.

Hans forældre, som han havde opholdt sig hos indtil da, fortalte fredag, at de ikke havde set ham siden tirsdag. Men de meldte det først til sagens efterforskere tre dage senere.

Den unge mand er ikke sigtet i sagen, men han beskrives af politiet som 'en person af interesse'.

I weekenden begyndte politiet, FBI og andre myndigheder at gennemsøge naturreservatet Carlton Reserve i Sarasota-området ikke langt fra North Port. Årsagen er, at man mener, at Brian Laundrie kan være søgt derind:

'Hans familie har fortalt, at de mener, han gik ind i det område tidligere på ugen,' skrev North Port Police Department i den forbindelse på Twitter.

Endnu er han ikke fundet, men i kølvandet på både hans og Gabbys forsvinden, er rygterne begyndt at florere. En af dem har ført til endnu en gåde:

4. Slog Brian sin kæreste?

Det har tidligere været fremme, at parret havde et skænderi og blev stoppet af politiet den 12. august, mens de kørte i Moab, Utah.

I en videooptagelse fra politibetjentens kropskamera kan man se en tydeligt oprørt Gabby fortælle:

Det sidste billede, der er blevet taget af Gabby Petito viser, hvordan hun i august blev stoppet af politiet efter et skæderi med kæresten. Vis mere Det sidste billede, der er blevet taget af Gabby Petito viser, hvordan hun i august blev stoppet af politiet efter et skæderi med kæresten.

»Vi har lige haft et skænderi her til morgen. Nogle personlige ting,« græd hun og forklarede, at hun lider af en svær ocd.

»Nogle dage har jeg en virkelige slem ocd, og jeg havde lige gjort rent og ryddet op, og jeg undskyldte over for ham og sagde, at jeg var så streng, fordi nogle gang har jeg ocd og bliver frustreret.«

Siden er det kommet frem, at en person tidligere samme dag angiveligt skal have ringet til politiet og fortalt, at vedkommende havde overværet et skænderi mellem parret, og at Brian skal have slået Gabby.

»Slog han hende?,« kan man høre personen fra alarmcentralen spørge i opkaldet, skriver FoxNews.

»Ja, og så stoppede vi. De løb op og ned ad fortovet. Han blev ved med at slå hende, hoppede ind i bilen, og de kørte væk,« fortalte anmelderen.

Hverken Gabby eller Brian skal dog have meldt noget om vold til politiet.

5. Hvem sendte de mystiske sms-beskeder?

Et af de seneste ubesvarede spørgsmål i sagen omhandler nogle sms-beskeder, som Gabbys mor modtog i slutningen af august.

De to talte sidste gang med hinanden ansigt-til-ansigt over FaceTime den 24. august, hvor Gabby fortalte, at parret var på vej mod Teton i Wyoming. De følgende dage skrev de kun sammen over sms, men nogle af dem var underlige, har moderen – ifølge familiens advokat – fortalt.

Her ses en afspærring ved Brian Laundries forældres hjem, som er blevet ransaget af politiet. Foto: Octavio Jones Vis mere Her ses en afspærring ved Brian Laundries forældres hjem, som er blevet ransaget af politiet. Foto: Octavio Jones

Blandt andet modtog moderen den 27. august denne besked:

»Kan du hjælpe Stan, jeg bliver ved med at få hans telefonsvarer og missede opkald.«

Det undrede særligt moderen, at Gabby skrev 'Stan', som er den unge kvindes bedstefars navn. For hun kaldte ham aldrig ved navn. Moderen begyndte derfor at frygte, at noget kunne være galt.

Den 30. august modtog moderen den sidste besked fra datteren, hvor der blot stod: 'Ingen dækning i Yosemite'. Familiens advokat oplyser til CNN, at familien tvivler på, at Gabby selv skulle have skrevet den besked.

Det er håbet, at den igangværende obduktion sammen med politiets ransagninger af Brians hjem og bil – og eftersøgningen af ham – kan føre til svaret på spørgsmålene.