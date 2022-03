Før og efter, at Vladimur Putins russiske styrker bevægede sig ind over de russisk-ukrainske og hviderussisk-ukrainske grænseovergange, er der nærmest kun én person uden for Rusland, der officielt har talt med ham.

Det er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Og de har talt mindst fire gange sammen på det seneste.

Det er der flere, der løbende har spurgt undrende ind til i vores liveblog om krigen, og nu har den norske avis Dagbladet undersøgt sagen.

For hvordan kan det være, at det lige præcis er den franske præsident, der er blevet Vestens repræsentant over for Putin?

- Det har altid været en prioritering fra fransk side ikke at cutte de diplomatiske bånd til Russland og altid beholde en diplomatisk kontakt, så man kan snakke med russerne, uasnet hvor skidt det bliver.

Det siger Franck Orban, der er forsker og franskmand, til Dagbladet. Han forklarer, at de to herrer, siden Emmanuel Macron blev valgt, har haft løbende kontakt med hinanden.

- Så den kontakt, de har, er ikke noget, som sker på grund af den nuværende krise. Den sker, fordi de to mænd kender hinanden fra før, siger Franck Orban og uddyber, at det er klassisk fransk udenrigspolitik, at vise man både kan snakke med USA og Rusland.

Indtil videre har dialogen dog ikke resulteret i en løsning.