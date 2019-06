Nasa tager jævnligt billeder af Mars for at fortsætte deres udvikling af kendskabet til den røde planet.

Men der er nok ikke nogen tvivl om, at det seneste billede, som Nasa har offentliggjort, skabte nogle smil i momentet, da det blev taget.

Det er nemlig sådan, at billedet godt kunne ligne et logo, som rigtig mange kender verden over. Det skriver The Independent.

Ved første øjekast er det logoet fra kultfænomenet Star Trek, der først for alvor blev kendt som en TV-serie, og siden blev der også lavet film.

Hvad der gør det hele lidt ekstra sjovt, er, at Star Trek er baseret på sciencefiction, så mon ikke det sætter nogle tanker i gang hos de største konspirationstænkere.

»Underholdningsseere vil gøre opdagelsen, at disse materialer ser iøjnefaldende meget ud som et berømt logo. Og du har ret, men det er kun et tilfælde,« skriver Nasa selv.

Billederne er taget for at bevise, hvordan Mars ændrer sig over årene.

Logoet er angiveligt blevet skabt på grund af lava og vind, som er med til at lave mærkerne i den karismatiske planet.