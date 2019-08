Vold, misbrug og tilfangetagelse er ord, der omkranser den sydkoreanske kult-leder Shin Ok-ju.

Hun holdt blandt andet omkring 400 personer til fange i Fiji, og det har nu fået konsekvenser.

Shin Ok-ju er grundlægger af Grace Road Church, og hun advarede alle sine 400 støttende medlemmer om, at de var nødt til at flytte væk fra Sydkorea.

Hvis ikke de gjorde det, så ventede der krig, hungersnød og naturkatastrofer, og derfor blev de overbevist om at rykke til Fiji for at overleve, skriver CNN.

Men da de ankom til det lille ø-land, ændrede billedet sig. De fik taget deres pas, så de ikke kunne rejse tilbage.

Derudover blev der udøvet vold og misbrug mod dem.

Så da Shin Ok-ju kom tilbage til Sydkorea og Seoul, så blev hun med det samme arresteret tilbage i juli sidste år. Også nogle af hendes undersåtter blev anholdt.

Nu er hun så blevet dømt. Det er blevet til seks års fængsel.

»Den tiltalte begik ikke kun overfald og tilfangetagelse, men begik også misbrug af børn og ordre om forsømmelse af børn. De ofre, som oplevede de største lidelser, har mistet deres familie eller har lidt psykisk traume,« sagde dommeren.

Ifølge dommen bad Shin Ok-ju sine følgere om at opgive alt i deres land også økonomisk for at rejse til Fiji.

De blev også bedt om at betale omkring 170.000 kroner til Shin Ok-ju for et visa i Fiji.

Der var nogle, som formåede at flygte fra kult-gruppen og fortalte om historien til journalister.