Kinas overordnede klimamål er fortsat, at CO2-udslippet skal toppe senest omkring 2030.

Kina, der udleder mere CO2 end USA og EU tilsammen, er ikke kommet til topmøde i New York med en redningskrans til klimaet.

På forhånd var der spekulationer om, hvorvidt kineserne ville hæve deres nationale klimamål i forbindelse med mødet.

Det er ikke sket. Men Kinas udenrigsminister, Wang Yi, lover, at kineserne vil leve op til løfterne i klimaaftalen fra Paris.

- Klimaforandringerne er en fælles udfordring for alle lande.

- Som et ansvarligt medlem af det internationale samfund griber Kina til handling, siger udenrigsministeren og henviser blandt andet til landets massive investeringer i vedvarende energi.

Kinas overordnede klimamål er, at landets CO2-udledninger skal toppe "omkring 2030".

Det er ifølge forskningssamarbejdet Climate Action Tracker (CAT) langtfra nok til at leve op til Parisaftalen.

Hvis alle lande havde klimamål af denne kaliber, vil den globale opvarmning ifølge CAT nå tre til fire grader ved udgangen af dette århundrede. Målet i Parisaftalen er at holde temperaturstigningen et godt stykke under to grader og helst tættere på halvanden grad.

Fortællingen om Kina og klimaet er todelt.

På den ene side er Kina med afstand verdens største CO2-udleder, og landet fyrer med kul og opfører nye kulkraftværker som ingen andre.

På den anden side poster Kina astronomiske beløb i vedvarende energi og er verdensførende inden for fremstilling af solceller.

På topmødet har udenrigsminister Wang Yi holdt fast i, at de rigeste lande i den vestlige del af verden bærer den største del af ansvaret for at begrænse klimaforandringerne.

Kina skal - i lighed med de andre lande i Parisaftalen - senest næste år indsende nye klimamål.

/ritzau/