Komiteen, som gransker stormløbet på Kongressen i USA 6. januar 2021, har nu bedt om at tale med præsident Trumps datter, Ivanka Trump.

Det sker som led i efterforskningen af, hvad der præcist skete denne dag.

Det skriver CNN.

Bestormningen skete, da Trumps støtter forsøgte at stoppe godkendelsen af Joe Biden som USAs præsident.

Fem mennesker mistede livet, og mere end 100 politifolk blev såret, da rasende demonstranter fik adgang til bygningen.

Angrebet varede 187 minutter, før nationalgarden rykkede ind og fik styr på situationen.

Komiteen har de seneste måneder forsøgt at stykke sammen hvad Trump vidste, og hvornår vidste han det.

Komiteen har bevis på, at hans datter var i kontakt med Trump i de afgørende timer, hvor kongressen blev bestormet, og at hun derfor kan være behjælpelig med vigtig information.

Ivanka ses her sammen med sin far, den tidligere præsident Trump. Foto: MANDEL NGAN

Hun skulle ifølge et vidne, der har talt med komiteen mindst to gange, have bedt præsidenten om at stoppe volden ved Kongressen.

Komiteen ønsker i detaljer at vide, hvor meget datteren vidste om, hvor ihærdig den tidligere præsident var for at stoppe godkendelsen af Biden.

En talsmand for den tidligere præsidentdatter bekræfter, at Ivanka har modtaget indkaldelsen fra komiteen.

Talsmanden understreger, at Ivanka anser vold som uacceptabel.

Ivanka selv har endnu ikke kommenteret på indkaldelsen.