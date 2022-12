Lyt til artiklen

Seks minusgrader, syv minusgrader, otte minusgrader. Og endda 11 minusgrader.

Vejrudsigten for Storbritannien ser barsk ud i den kommende uge, og det er på flere måder dårligt nyt for mange briter.

Senest har myndighederne ifølge Guardian udstedt et kuldevarsel og kommet med tre anbefalinger til borgerne:

De skal varme deres hjem op til mindst 18 grader. De skal bære et ekstra lag tøj. De skal spise varm mad for at holde på kropsvarmen.

Men ifølge en undersøgelse fra Joseph Rowntree Foundation er der i 710.000 britiske hjem simpelthen ikke råd til at følge disse tre ellers simple råd.

»I hundredtusindvis af hjem er det slet ikke spørgsmål om eksempelvis at tænde for varmen eller lade være. Vores research viser, at de slet ikke har råd til at gøre noget af det, der bliver anbefalet som beskyttelse mod de faldende temperaturer,« siger Rachelle Earwaker fra Joseph Rowntree Foundation.

Generelt anses britiske boliger for at være blandt de dårligst isolerede i Europa, så det kolde vejr rammer alene af den grund rigtigt mange.

Undersøgelsen fra Joseph Rowntree Foundation viser videre, at 4,3 millioner hjem allerede har måttet skære ned på udgifterne til varme. I mange hjem er man desuden allerede bagud med betalingerne af varmeregningerne, og i gennemsnit er gælden allerede på 13.000 kroner pr. lavindkomsthusstand.

Der er dog en lille smule hjælp på vej. Flere ministerier har også i de seneste dage været ude og fortælle, at briter i mere end 300 postnumre kan forvente en 'kuldecheck' på omkring 215 kroner i de kommende dage.

Den bliver udløst, når temperaturerne rammer nul eller minusgrader syv dage i træk.

Sådan et beløb er dog slet ikke nok, mener førnævnte Rachelle Earwaker

»Regeringen må indse, at de pågældende familier slet ikke kan komme gennem vinteren med det nuværende niveau af hjælp,« siger hun.

Imens falder sneen allerede denne fredag over Storbritannien. Eksempelvis i dele af Skotland ligger der allerede flere centimeter, skriver Sky News, og der er endnu mere på vej senere i dag og lørdag. Omkring Aberdeen er skoler allerede blevet lukket af den grund.