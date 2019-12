I en speciel sag, hvor investorer er afskåret fra deres kryptovaluta, vil nu sikre sig, at direktør er død.

Advokater for en række kunder hos kryptovalutabørsen QuadricaCX har bedt canadisk politi om at grave liget af børsens chef, Gerald Cotten, op.

Det vil de for at undersøge omstændighederne bag hans død og ikke mindst for at sikre sig, at han rent faktisk er gået bort, skriver den britiske avis The Guardian.

Det er seneste udvikling i den bizarre sag, hvor omkring 80.000 kunder i kryptobørsen er blevet låst ude af deres depoter, der samlet indeholder værdier for omkring 190 millioner dollar eller over en milliard danske kroner.

Problemet er opstået, da stifteren af QuadricaCX, Gerald Cotten, pludseligt døde i Indien i december 2018 under sin bryllupsrejse.

Ifølge CBC opererede firmaet med såkaldte varme og kolde depoter.

Varme depoter - eller Wallets - bliver brugt til transaktioner, mens kolde depoter bliver brugt til opbevaring af kundernes kryptovaluta. Det bliver de for at beskytte dem mod tyveri eller forsøg på at hacke kontiene.

Gerald Cotten havde de kolde depoter på sin bærbare computer, men den er efter hans død ikke til at få adgang til.

- Den bærbare computer, som Gerry brugte til at udføre sit arbejde, er krypteret og jeg kender ikke koden eller genopretningsnøglen. På trods at grundige eftersøgninger har jeg ikke kunne finde dem skrevet ned noget sted, sagde Gerry Cottens kone, Jennifer Robertson, tidligere i retten ifølge The Guardian.

Efter Gerald Cottens død - og under arbejdet med at afvikle selskabet, der er gået konkurs - er det kommet frem, at han havde lavet en række tabsgivende handler for sine kunders penge.

Det er også kommet frem, at han havde brugt et anseligt beløb til at føre en luksuriøs livsstil med sin kone med privatfly, rejser og luksusbiler.

De omstændigheder har altså fået investorerne til at rejse mistanke om, at Gerald Cotten måske slet ikke er død.

Han er begravet i Canada.

QuadricaCX bliver efterforsket både af de canadiske myndigheder og det amerikanske forbundspoliti, FBI.

/ritzau/