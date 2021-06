Kryptovaluta for omkring en milliard danske kroner er blevet beslaglagt af det engelske politi i London.

Det er sket i forbindelse med hvidvaskning af penge, som myndighederne var i færd med at stoppe. Det skriver Sky News.

Ifølge politiet var konfiskationen den største hidtil i England, og den var samtidig en af de største i hele verden.

De er dog temmelig tillukkede med detaljerne, de engelske politifolk. De fortæller ikke, hvilken kryptovaluta der er tale om.

En Bitcoin fotograferet foran en række valutaer. Foto: Dado Ruvic

Noget ville de dog sige, nemlig, at operationen blev udført af en specialenhed med speciale i økonomisk kriminalitet.

»Der er en forbindelse mellem penge og vold,« siger politikommissær Graham McNutty.

»Volden bliver brugt til at afpresse, bryde ind, kontrollere og udnytte. Den bliver brugt til at beskytte de kriminelles profit og holde fast på deres territorier.«

»Men vi har højt trænede politifolk og specialister, der arbejder døgnet rundt for at være et skridt foran.«

USA har beslaglagt for over 6 milliarder kroner Sidste år oplyste myndighederne i USA, at de havde konfiskeret 6,2 milliarder kroner af Bitcoin. De var forbundet til markedspladsen på de mørke internet. Silkevejen, som blev lukket i 2013.

Kriminelle skal helst have hvidvasket deres penge, ellers risikerer de, at de bliver konfiskeret af myndighederne, lyder det fra en anden betjent, Joe Ryan.

»Hvidvaskningen af penge sker næsten altid for at skjule oprindelsen. Men ved at forstyrre pengestrømmen, før de bliver geninvesteret, kan vi gøre London til et meget usikkert sted for kriminelle at operere.«