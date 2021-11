Det var så godt, at det næsten var for godt til at være sandt. Og det var det netop.

Prisen på den nye kryptovaluta, der er baseret på det populære Netflix-show Squid Game, faldt til et stort rundt 0 i, hvad der ligner en fidus.

Den var ellers steget til 18.326 kroner mandag, efter at være steget med 310.000 procent på få timer. Men mandag aften gik det så galt. Det skriver den australske tv-station abc.

I løbet af fem minutter havde den tabt det hele, siger CoinMarketCap, der holder øje med værdien af verdens forskellige kryptovalutaer.

This #SquidGame crypto is fascinating. It peaked at $US2,856 at 8.35pm (AEDT)!



But within 5 minutes ... its value collapsed to $0 — in an apparent "rug pull" scam



(Graph is from #CoinMarketCap)#crypto #cryptocurrency pic.twitter.com/b4LCwhreFM — David Chau (@ChauDave) November 2, 2021

Faldet kom, efter at Twitter begrænsede valutaen, fordi den 'udviste bemærkelsesmæssig aktivitet'. Squid-kryptoens hjemmeside og det hvide papir, der beskriver dets formål, er også forsvundet fra internettet.

Da den blev søsat i slutningen af oktober, blev Squid promoveret som en token, der kunne bruges til et nyt onlinespil, der var inspireret af det koreanske tv-show.

I det show deltager folk, der har en stor gæld, i en dødelig turnering af børnelege.

Squids opfindere kan have indkasseret mere en to millioner amerikanske dollar (næsten 14 millioner danske kroner) på faldet. Det var en fidus, der gik ud på at trække tæppet væk på valutaen.

De lyserøde officerer fra Squid Game går rundt i et shoppingcenter i Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: FAZRY ISMAIL Vis mere De lyserøde officerer fra Squid Game går rundt i et shoppingcenter i Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: FAZRY ISMAIL

På engelsk hedder det 'a rug poll', og det betyder, at opfinderne køber rigtige penge for deres kryptotokens. Det får kryptoens værdi til at falde.

En anonym investor i Squid har fortalt CoinMarketCap, at 'jeg mistede alt, hvad jeg ejede i dette projekt'. Han/hun havde investeret 32.000 kroner i kryptovalutaen.

Netflix har afvist enhver forbindelse til kryptovalutaen Squid.

Da BBC skrev om den utrolige stigning, kryptovalutaen havde fået på næsten ingen tid, lød advarslen da også: Vær forsigtige med at købe kryptovalutaen. Mange har haft problemer med at videresælge den.