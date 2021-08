Røgen fra Donalds Trumps periode som USA's 45. præsident har så småt lagt sig.

Men den kontroversielle republikaner lader ikke til at have opgivet drømmen om igen at kunne kalde Det Hvide Hus for sin hjem.

I et telefoninterview med tv-kanalen Newsmax, som fandt sted onsdag, udtalte Donald Trump sig om den nuværende situation i Afghanistan og det stigende antal covid-19-smittede i USA.

Snakken faldt også på, hvorvidt Donald Trump kunne finde på melde sig som kandidat til præsidentvalget i 2024.

»Hør her, jeg elsker der her land. Jeg hader at se, hvad der sker med det. Jeg hader det,« lød svaret fra Trump, før han fortsatte med den bemærkning, hvoraf især sidste sætning, har fået flere amerikanske medier til at spekulere i, om han pønser på at genopstille:

»Og vi kommer ikke til at være et land mere, hvis det bliver ved med at gå, som det er gået i denne her uge. Vi er til grin over for hele verden. Og jeg tror, at mange mennesker kommer til at blive meget glade.«

Spekulationerne tager kun til i styrke, idet Donald Trump tidligere har udtalt lignende, kryptiske vendinger, som tyder på, at han ikke betragter sig selv som færdig med politik.

For få måneder siden sagde han til Fox News, at beslutningen om, hvorvidt han ville stille op igen, allerede er truffet, men at han endnu ikke er klar til at snakke om det.

Tror du, at Donald Trump stiller op til præsidentvalget i 2024?

Donald Trump blev i februar frikendt i en rigsret, hvor han stod anklaget for at have opildnet til et oprør på Kongressen 6. januar, så rent juridisk er der intet til hinder for, at han forsøger at blive præsident igen.

Han tabte præsidentvalget til Joe Biden i november 2020 – selvom Donald Trump absolut ikke mener, at han tabte.

Gentagende gange har han råbt op om valgsvindel, selvom undersøgelse på undersøgelse ikke har kunnet frembringe nogle beviser.