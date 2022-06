Lyt til artiklen

»Vi tog noget med til militæret.«

Da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, natten til mandag holdt sin tale for nationen, gav han en lidt kryptisk besked.

For han fortalte, at han havde taget noget med til militæret i forbindelse med, at han søndag havde lagt vejen forbi både Zaporizjzja-regionen i den sydøstlige del af landet og byerne Lysychansk og Soledar, før han satte kursen mod frontlinjen i øst. Begge byer ligger i Donbas-området, hvor den russiske hær for tiden har koncentreret sine styrker.

Men han ville ikke løfte sløret for, hvad det var, han havde taget med til de ukrainske styrker:

»Jeg er stolt af alle, jeg mødte, som jeg trykkede hænder med, som jeg snakkede med, som jeg støtter. Vi tog noget med til militæret,« siger han i talen, hvorefter han fortsætter:

»Jeg vil ikke tale om det i detaljer.«

Det vides derfor ikke, hvad der er tale om.

I talen (som du kan se i sin helhed lidt længere nede i artiklen) fortalte den ukrainske præsident også, at han har mødt beboere og familier fra byer, der har været ramt af angreb fra den russiske hær, der fortsætter krigen i landet:

»Hver familie har sin egen historie. De fleste er uden mænd. Nogens mand er taget i krig, nogen er i fangenskab, nogen er – desværre – døde. Det er en tragedie. Intet hjem, ingen kære,« siger Zelenskyj og tilføjer:

»Men vi må leve for børnene. De sande helte – de er blandt os.«