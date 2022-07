Lyt til artiklen

Hvad gør man, hvis man er et krydstogtselskab med gæster, der gerne vil se Venedig, og der pludselig kommer et forbud mod at sejle ind i Venedig-lagunen?

Man omgår forbuddet.

Det er i hvert fald det, som krydstogtselskabet Norwegian Cruise, har gjort.

Lørdag morgen kastede selskabets knap 300 meter lange fartøj Norwegian Gem anker uden for Venedigs Lido, skriver The Guardian.

Og så begyndte de ellers at sætte passagerer i små motorbåde.

I alt 1.500 passagerer blev puttet i både, sejlet ind i lagunen og sat af på Markuspladsen, hvor de blev hentet igen om aftenen.

Den alternative metode blev taget i brug, eftersom den italienske regering sidste år forbød skibe, der vejer mere end 25.000 tons, at lægge til i UNESCOs verdensarvssted.

Forbuddet kom efter flere år med protester fra miljøforkæmpere, der så fartøjerne som skadelige for Venedigs sarte lagune.

De fleste krydstogtselskaber har siden omdirigeret til havne i Trieste eller Ravenna, hvorfra passagerer har kunnet tage en busrejse på omkring to timer for at se Venedig.

Det var på under et døgns transit, at Norwegian Gem satte sine passagerer i shuttle-både, og Venedigs turistrådmand, Simone Venturini, advarer netop mod denne form for ‘hit and run’-turisme.

Han håber ikke, at krydstogtskibets omgåen af forbuddet inspirerer andre til at gøre det samme. Det er ikke den type turisme, de ønsker, lyder det.

Francesco Galietti, direktør for Italien-enheden for Cruise Lines International Association (CLIA), fortæller, at forbuddet har efterladt industrien i limbo.

Vending plejede nemlig ifølge ham at være hjemhavn for krydstogtskibene. Det betød, at folk kom og brugte et par dage i Venedig, hvor de bookede et hotel og spiste på de lokale restauranter, inden deres krydstogt begyndte.

»Episoden med Norwegian Gem viser, at der er en vedvarende kamp for, at Venedig skal forblive en hjemhavn. Alt er i en tilstand af forandring, og vi forsøger at forstå, hvordan den nye normal ser ud.«

Bliver Norwegian Gem-episoden normen for andre krydstogtskibe, kan det være, at passagerer fremover vil blive forpligtet til at betale en afgift, som Venedigs ledere planlægger at indføre fra 16. januar 2023.

Gebyret er rettet mod endagsturister. Overtrædere risikerer bøder helt op til 300 euro, hvis de bliver stoppet og ikke kan vise bevis for, at de har reserveret og betalt ophold i byen.