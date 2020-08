"SeaDream 1" er det andet krydstogtskib i Norge, der bliver sat under karantæne efter virustilfælde om bord.

Krydstogtskibet "SeaDream 1" har isoleret alle passagerer om bord, efter at en passager på det forrige krydstogt er blevet testet positiv for coronavirus ved hjemkomsten til Danmark.

Krydstogtskibet ligger uden for øgruppen Lofoten i det nordlige Norge. Det skriver den norske avis Aftonposten.

I en meddelelse til passagererne, som Aftonposten har fået adgang til, hedder det, "at gæsten om bord på skibet har rejst til Danmark fra Tromsø den 2. august".

- Vi er ikke vidende om, at andre gæster eller besætningsmedlemmer er smittede eller har symptomer på virusset, men vi tager selvfølgelig alle vores forholdsregler, oplyser rederiet.

Den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet, bekræfter over for Aftonposten, at en passagerer om bord er blevet testet positiv for coronavirus.

"SeaDream 1" er det andet krydstogtskib i Norge, der bliver sat under karantæne efter virustilfælde om bord.

Krydstogtskibet "Roald Amundsen" er også i karantæne, efter at flere passagerer og besætningsmedlemmer er smittet med coronavirus. To danskere var om bord på dette krydstogt.

/ritzau/NTB