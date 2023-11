Voldsomt uvejr ud for Spaniens kyst fik i weekenden konsekvenser for 100 passagerer på krydstogtskibet 'Spirit of Discovery'.

Det skriver BBC.

De fleste kom lettere til skade, mens fem personer måtte behandles med lidt mere alvorlige skader hos lægen på skibet, der havde cirka 1.000 passagerer om bord.

Skibet var på et 14 dages togt til De Kanariske Øer.

De første 10 dage gik helt som planlagt.

På vej til Las Palmas gik det dog galt.

En forestående storm gjorde, at kaptajnen ville ændre rute.

Det gik dog ikke, og derfor valgte han helt at vende næsen hjem mod Storbritannien i stedet.

Da skibet sejlede i Biscayabugten, ramte stormen, og skibets sikkerhedssystem blev aktiveret.

Skibet svingede hårdt mod venstre og stoppede så brat.

Det var under denne manøvre, at de fleste af passagererne pådrog sig skader, fortæller en talsmand for rederiet Saga til BBC.

Han understreger dog, at der på intet tidspunkt var fare på færde for de ombordværende.

Mandag aften vendte skibet så tilbage til havnen i Portsmouth, hvor det var op til passagerne selv, om de ville tage direkte hjem, eller om de ville forbi sygehuset til et tjek.

Fra rederiet lyder det:

»Selvom vejret tydeligvis er uden for vores kontrol, vil vi gerne give vores oprigtige undskyldning til alle de berørte, som nu er sikkert på vej hjem i roligere hav.«