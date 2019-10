2.000 krydstogtpassagerer gjorde oprør under en drømmerejse, der endte med at blive et sandt mareridt for de rejsende.

De spændte krydstogtpassagerer havde betalt op mod 5.300 engelske pund, hvilket svarer til omkring 44.000 danske kroner, for en tur der skulle tage dem med på ‘mystiske fjordture’ fra havnen i Southampton til Frankrig, Holland, Norge og Island over en periode på to uger.

Ganske kort efter afrejsen fra England 27. september begyndte problemerne dog at opstå ombord på krydstogtskibet Norwegian Spirit fra selskabet Norwegian Cruise Line, skriver Daily Mail.

Krydstogtskibet kunne ikke lægge til kaj i hverken fransk Le Havre eller i Amsterdam på grund af hård vind.

De 2.000 krydstogtgæster valgte at gøre oprør mod de elendige forhold på skibet. Foto: Cody McNutt Vis mere De 2.000 krydstogtgæster valgte at gøre oprør mod de elendige forhold på skibet. Foto: Cody McNutt

I stedet sejlede skibet mod Norge, hvor de endte i den afsides landsby Flåm, hvor byen var lukket for turister, og de berømte fjorde, som krydstogtpassagererne var blevet lovet, kun kunne ses på afstand.

Da byen var lukket for turister, kunne passagererne ikke komme i land, hvorfor skibet sejlede videre mod Island, hvor et stop i hovedstaden Reykjavik blev aflyst og erstattet med en tur til Greenock nær Glasgow i Skotland.

I Skotland kunne skibet ikke få tilladelse til at lægge til kaj, hvilket fik kaptajnen på skibet, Teo Radun, til i stedet at sejle til Belfast i Nordirland, hvor mange af passagererne valgte at forlade skibet og selv finde hjem igen.

De mange dage til søs uden at være i land, betød ifølge passagererne, at skibets kloaksystem brød sammen, hvilket betød at toiletterne flød over, mens restauranterne serverede mad, der var blevet for gammel.

Oprøret skyldtes blandt andet de mange ændringer i rejseplanen og krydstogtselskabets tilbud om 25 pct. rabat til en fremtidig rejse. Foto: Cody McNutt Vis mere Oprøret skyldtes blandt andet de mange ændringer i rejseplanen og krydstogtselskabets tilbud om 25 pct. rabat til en fremtidig rejse. Foto: Cody McNutt

De mange dårlige oplevelser fik passagererne til at gøre oprør, da krydstogtselskabet samtidigt afviste at give passagererne deres penge tilbage, og i stedet tilbød dem en rabatkupon på 25 pct. til en fremtidig rejse.

Billeder og videoer filmet inde fra skibet viser de kaotiske tilstande, da passagererne valgte at udtrykke deres utilfredshed med rejsens forløb, som en af passagererne på skibet beskriver til Daily Mail:

»Vi blev lovet en fantastisk tur til alle de her utrolige steder, men det endte med at være en ferie fra helvede,« siger passageren Debbie Fuller.

En talsmand fra Norwegian Cruise Line har udtalt, at på grund af dårlige vejrforhold og forsinkelser forårsaget af et krigsskib, der havde tekniske problemer, så var krydstogtskibet nødt til at sejle videre til Belfast, i stedet for at lægge til kaj i Greenock.