Man siger, at forventningens glæde er den største.

Den talemåde, må man virkelig håbe, at de passagerer, der har købt billet til Life at Sea Cruises' tre år lange åbningsrejse, tror på.

Den 1. november skulle krydstogtskibet være stævnet ud fra Istanbul og have sat kurs mod det, der skulle have været en oplevelse for livet – og bragt dem til syv kontinenter og 140 lande.

111 kahytter var på forhånd solgt til rejsen, der af af den slags, folk bogstaveligt talt har solgt hus og hjem og opsagt deres job for at komme med på. Det skriver CNN.

Kort før afrejsen blev passagererne bedt om at rejse til Amsterdam i Holland, for afrejsen var udskudt 10 dage og afgangsdestinationen ændret. Men også den 11. november kom og gik uden vinken fra kajen.

Endnu en gang fik passagererne at vide, at afrejsen blev rykket. Denne gang til den 30. november. Men den 17. november fik de den nedslående besked, at rejsen var aflyst. Det viste sig nemlig, at der slet ikke var et skib.

Godt nok havde Life at Sea Cruises planlagt at købe det pensionerede tyske krydstogtskib, AIDAaura, der i 2003 blev bygget på det tyske skibsværft Aker MTW i Wismar.

Salget skulle efter planen være gået igennem i september, hvorefter skibet skulle have været på værft for at blive ombygget til det luksusskib, som krydstogtgæsterne havde købt ret til i tre år at kalde for hjem.

Men salget trak ud. Og dét havde sin forklaring, for den 16. november annoncerede et andet rederi, at de havde købt skibet.

Det var det tyske krydstogtskib, AIDAaura, som efter planen skulle have været turisternes hjem i tre år. Desværre blev det 15 dage efter den annoncerede afgang solgt til anden side. Foto: Markus Scholz/AP/Ritzau Scanpix

Den detalje blev passagerne dog først gjort bekendt med en dag senere. I øvrigt af en fratrådt direktør, der ikke talte på vegne af Life at Sea Cruises, men som i en 15 minutter lang video fortalte de ventende passagerer, at rejsen ikke ville blive til noget.

Først to døgn senere krøb Vedat Ugurlu, der ejer Miray Cruises, som ejer Life at Sea, til korset og indrømmede, at krydstogtskibet ikke ville afgå som planlagt.

Årsagen var, at rederiet ikke havde råd til skibet, lød det fra direktøren, der i øvrigt erklærede sig 'meget ked af ulejligheden'.

For dem med hang til ironi er det måske værd at nævne, at man, hvis man klikker ind på Life at Sea Cruises’ hjemmeside, lige nu bliver mødt af en skibbruden mand, der kigger langt efter et skib, og beskeden om, at ‘siden ikke eksisterer’.

Det varer formentlig lidt, inden passagererne til de 111 solgte kahytter kan grine af det. Flere af dem opholder sig nemlig stadig i Istanbul og nogle har ikke et sted at vende hjem til.

Den øverstkommanderende på Life at Sea Cruise har lovet, at pengene for billetterne vil blive tilbagebetalt i månedlige rater fra midten af december til slutningen af februar. Ligesom firmaet har tilbudt at betale for indkvartering af de passagerer, der er strandet i Istanbul og fly hjem inden 1. december.

Problemet er bare at nogle af passagererne ikke har et hjem at vende tilbage til. Som CNN citerer en passager for at sige:

»Jeg er meget ked af det, vred og fortabt. Jeg havde sat de næste tre år af mit liv af til at leve et ekstraordinært liv. Nu har jeg ingenting. Jeg har svært ved at komme videre,« lyder det fra krydstogtgæsten, der ifølge mediet ønsker at være anonym, indtil vedkommende har fået sin lovede tilbagebetaling.