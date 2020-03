Kadaverne af to hvide giraffer er fundet i naturpark i Kenya. Nu menes der kun at være en hvid han tilbage.

Kenyas mangfoldige dyreliv har mistet to af sine mest sjældne eksemplarer - en hvid giraf og dens kalv, som er blevet dræbt af krybskytter.

Kadaverne af hungiraffen og kalven blev fundet af parkbetjente, såkaldte rangers, i en landsby i det nordøstlige Kenya.

Det oplyser dyreværnsaktivister i det østafrikanske land ifølge det britiske medie BBC.

En tredje hvid giraf er stadig i live. Det er en han født af den dræbte hungiraf og menes at være den eneste tilbageværende af sin slags i verden. Den usædvanlige farve skyldes mangel på pigment hos dyrene.

Nyheden om de hvide giraffer spredte sig på tværs af kloden i 2017, efter at de i 2016 var blevet set for første gang og optaget på kamera året efter.

De to dræbte giraffer blev sidst set for over tre måneder siden.

Det oplyser Mohammed Ahmednoor, der er leder af Ishaqbini Hirola Community Conservancy. Et naturområde, hvor lokale i fællesskab forsøger at beskytte sjældne og enestående dyr.

- Det er en meget trist dag for lokalsamfundet og for Kenya i det hele taget, siger Mohammed Ahmednoor om fundet af de døde dyr ifølge BBC.

Naturområdet dækker et stort areal, som ikke er indhegnet, og hvor der også ligger landsbyer.

Krybskytterne er ikke identificeret, og deres motiv for at dræbe girafferne kendes heller ikke.

De seneste 30 år er omkring 40 procent af bestanden af giraffer forsvundet.

Ifølge International Union for the Conservation of Nature, der fremmer bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer, faldt bestanden fra cirka 155.000 i 1985 til 97.000 i 2015.

/ritzau/