Det endte fuldstændig galt, da fire mænd med rifler onsdag begav sig ind i Kruger National Park i Sydafrika for at gøre sig som krybskytter og nedlægge et næsehorn.

Dyrene i parken havde tilsyneladende helt andre planer, og det blev fatalt for den ene krybskytte.

For pludselig kom en elefant stormende. Den ’knuste’ den ene krybskytte. Hans tre kompagnoner skyndte sig at løbe væk og ringede til mandens familie, skriver Daily Mail.

De kontaktede straks parkens vagter, som satte gang i en eftersøgning – blandt andet med en helikopter.

Det er langt fra første gang, at krybskytter opererer i Kruger National Park. I 2015 blev 41 næsehorn fundet dræbt - kun deres horn manglede.

Der skulle dog gå en dag, før de fandt manden, og på det tidspunkt var der ikke meget tilbage.

Først var han blevet knust af en elefant, og så var resten af ham blevet fortæret af en flok løver.

»Fund på stedet indikerede, at en flok løver havde fortæret ham og kun efterladt hans kranium og et par bukser,« siger Don English, Skukuza Regional Ranger, som var med til at lede efter manden, til Daily Mail.

De tre andre krybskytter bliver nu stillet for en dommer, hvor de står anklaget for krybskytteri samt ulovlig indtrængen i Kruger National Park.