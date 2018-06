Begge mænd virkede lidt anstrengte og der var meget lidt øjenkontakt, da USAs præsident Donald Trump i nat mødtes med den nordkoreanske diktator, Kim Jong-Un.

Klokken tre i nat, dansk tid gik de to mænd hinanden i møde på den røde løber foran Hotel Capella i Singapore. Begge stak hånden frem. Og på let faderlig manér, lagde Donald Trump hurtigt sin højre hånd på Kim Jong-Uns venstre skulder.

»Præsident Trump ville helt klart vise, at det er ham, der har kontrollen. Trump er 72 og Kim Jong-Un er blot 34. Men begge mænd er tydeligvis opsat på, at vise deres magt. Og derfor var de første sekunder og minutter af mødet så vigtige.«

Her mødes de to for første gang. Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES Vis mere Her mødes de to for første gang. Foto: KEVIN LIM / THE STRAITS TIMES

Sådan bemærkerede den politiske iagttagerChris Matthews fra tv-stationen MSNBC.

»Inden for de første fem minutter ved jeg, hvordan det kommer til at gå. Længere tid tager det ikke. Så ved jeg, hvordan vi har det med hinanden.«

Sådan sagde den amerikanske præsident Donald Trump, der før den lange flyrejse fra G7-mødet i Canada til Singapore, nærmest pralet med, hvor lidt hanhavde forberedt sig.

North Korea's leader Kim Jong Un (L) shakes hands with US President Donald Trump (R) at the start of their historic US-North Korea summit, at the Capella Hotel on Sentosa island in Singapore on June 12, 2018. Donald Trump and Kim Jong Un have become on June 12 the first sitting US and North Korean leaders to meet, shake hands and negotiate to end a decades-old nuclear stand-off. / AFP PHOTO / SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere North Korea's leader Kim Jong Un (L) shakes hands with US President Donald Trump (R) at the start of their historic US-North Korea summit, at the Capella Hotel on Sentosa island in Singapore on June 12, 2018. Donald Trump and Kim Jong Un have become on June 12 the first sitting US and North Korean leaders to meet, shake hands and negotiate to end a decades-old nuclear stand-off. / AFP PHOTO / SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB - AFP

Og for tv-stationen BBC havde kropssprogsekspertenfor Mary Civiello travlt med at fortolkte hver en lille bevægelse under det vigtige topmøde i Singapore.

»Det var påfaldende, så lidt øjenkontakt, der var. Begge ledere virkede akhavede. Kommunikationen var tydeligvis ikke så let, som da Kim Jong-Un fornyligt mødte Sydkoreas præsident. De to havde en langt bedre kommunikation. Og selvom Donald Trump lagde bedst for, så var der ingen klar vinder af det allerførste møde,« sagde BBC's Mary Civiello.

I denne billedserie kan du se de første forsøg på både verbal og non-verbal kommunikation imellem Donald Trump og Kim Jong-Un.

Foto: Kevin Lim/The Straits Times via REUTERS Vis mere Foto: Kevin Lim/The Straits Times via REUTERS

North Korea's leader Kim Jong Un (L) shakes hands with US President Donald Trump (R) at the start of their historic US-North Korea summit, at the Capella Hotel on Sentosa island in Singapore on June 12, 2018. Donald Trump and Kim Jong Un have become on June 12 the first sitting US and North Korean leaders to meet, shake hands and negotiate to end a decades-old nuclear stand-off. / AFP PHOTO / SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere North Korea's leader Kim Jong Un (L) shakes hands with US President Donald Trump (R) at the start of their historic US-North Korea summit, at the Capella Hotel on Sentosa island in Singapore on June 12, 2018. Donald Trump and Kim Jong Un have become on June 12 the first sitting US and North Korean leaders to meet, shake hands and negotiate to end a decades-old nuclear stand-off. / AFP PHOTO / SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB - AFP