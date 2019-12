Den svenske kronprinsesse Victorias nytårsplaner ændres nu drastisk.

Det gør de som følge af den norske prinsesses tidligere mands, Ari Behns, død.

Kronprinsesse Victoria er nemlig en nær ven af den norske prinsesse Märtha Louise og har været det i mange år.

Derfor har hun aflyst alle sine nytårsplaner for at være med til Ari Behns bisættelse den 3. januar.

Bisættelsen kommer til at foregå klokken 13 i Oslo domkirke, der kan rumme helt op til 900 personer. Og det er Oslos biskop, Kari Veiteberg, der skal holde bisættelsen, skriver TV 2 Norge.

Den svenske kronprinesse har altså måtte aflyse sine planer, som plejer at indebære et nytårsgilde i Alperne eller i det norske fjeld.

Det var med stor sorg, det svenske kongehus 1. juledag modtog beskeden om, at Ari Behn havde taget sit eget liv.

'Vi kommer til at mindes Ari som det varme, hjertelige og spirituelle menneske, han var. Det har været en ære at lære Ari at kende. Vi sender vores tanker til hans døtre og hans familie,' skrev kronprinsparret i en offentlig udtalelse.

Om den danske kongefamilie deltager i bisættelsen på fredag er endnu uvist. Men torsdag kom de med en udtalelse via deres kommunikationschef Lene Balleby.

'Den danske kongelige familie er dybt berørte over Ari Behns tidlige død, og de sender deres varme tanker til den norske kongefamilie og Ari Behns familie,' lød beskeden.

Ari Behn blev født i Aarhus, men voksede op i Norge. Han var forfatter og kunstner og giftede sig med prinsesse Märtha Louise i 2002. De blev separeret i 2016 og skilt året efter.

De har tre døtre sammen: Maud Angelica, 16 år, Leah Isadora, 14 år, og Emma Tallulah på 11 år.