'Jeg har snakket med ham. Han siger, at han absolut intet kendskab har til, hvad der foregik på deres tyrkiske konsulat.'

Sådan tweetede præsident Donald Trump tirsdag. Og dermed burde dén sag jo være ude af verden. Den saudiske kronprins Mohammed bin Salman er - set med Trumps øjne - en uskyldig mand. Og pressen er som vanlig - ifølge Trump - gået over gevind i jagten på at hænge kronprinsen og Saudi-Arabien ud i sagen om den sandsynligvis myrdede journalist Jamal Khashoggi.

Men hvem er han, den ‘uskyldige’ kronprins, der lover reformer, men ifølge kritikere styrer landet med brutal og blodig jernnæve.

Spurgte man ham selv, ville han sandsynligvis kalde sig ‘folkets prins’.

Det er ikke mange år siden, at den 33-årige Mohammed bin Salman blot var et nummer i rækken af 13 børn af prins Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Men da faderen i 2015 blev kronet som landets nye konge, trak han netop sønnen Mohammed bin Salman med sig ind i magtens centrum. Og den plads har han siden forstærket. I en sådan grad, at mange i dag mener, at det reelt er ham, der regerer over Saudi-Arabien.

Siden han sidste sommer blev udnævnt til landets kronprins, har Mohammed bin Salman gerne villet profilere sig som netop ‘folkets prins’.

Som ham, der dedikerer sine gerninger til landets stærkt stigende antal unge og deres fremtid. Som ham, der giver kvinderne rettigheder og fører landet ind på en mere moderne og nutidig kurs.

Blandt de reformer, som kronprinsen har gennemført, er kvinders ret til at køre bil. Foto: HAMAD I MOHAMMED/Reuters Vis mere Blandt de reformer, som kronprinsen har gennemført, er kvinders ret til at køre bil. Foto: HAMAD I MOHAMMED/Reuters

Men de mange reformer og tiltag er ifølge kritikerne kun et skalkeskjul. En måde at forsøge at lokke udenlandske investorer til det land, som mange iagttagere indtil for nylig spåede til at være på konkursens rand.

Mohammed bin Salmans strategi gav da også pote. Især amerikanske firmaer valfartede dertil med deres dollars. Men i kølvandet på skandalen om den myrdede journalist er de nu begyndt at trække sig nu ud på stribe.

Men præsident Trump holder fast og bedyrer kronprinsen uskyld.

Ifølge BBC News fordi han såvel som Mohammed bin Salman ved, at de begge har alt for meget at miste, hvis deres 73 år lange strategiske partnerskab går i vasken.

Trump har da også allerede ladet skinne igennem, at han ikke har været påvirket af, at det var USA, der ‘vandt’ den store kontrakt om levering af våben til Saudi-Arabien.

Så teorien - ifølge Trump - er, at Jamal Khashoggi døde ved en fejl. En afhøring, der løb løbsk.

Som intet har med kronprinsen at gøre.

Det er dog ikke alle i Trumps eget bagland, der er lige så overbeviste om, at Mohammed bin Salman er uskylden selv i denne sag.

...during the call, and told me that he has already started, and will rapidly expand, a full and complete investigation into this matter. Answers will be forthcoming shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

»Kronprinsen er meget skizofren. Det eneste øjeblik taler han om det nye Saudi-Arabien, det næste smider han halvdelen af sin familie i fængsel,« siger den den republikanske senator og Trump-støtte Lindsay Graham ifølge tv-stationen CNBC.

Han mener faktisk, at USA bør trække sig fra samarbejdet med Saudi-Arabien.

»Jeg kan ikke forestille mig et mere udtalt eksempel på foragt for et samarbejde end dette. Så indtil der for alvor sker noget nyt i Saudi-Arabien, har jeg ingen interesse i at investere mere i den nuværende regering.«