Onsdag havde kronprins William sin første officielle pligt som kongens vikar.

Kronprins William vikarierer for sin far, kong Charles, efter at den britiske konge er blevet diagnosticeret med kræft.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kronprins William havde onsdag sin første tjans, hvor han uddelte hædersbevisninger til britiske borgere, som anerkendes for deres samfundsarbejde.

Han har ellers holdt tre ugers pause fra større kongelige begivenheder.

Den 16. januar blev Williams kone, kronprinsesse Kate, indlagt på hospitalet.

I den forbindelse udsatte kronprins William sine officielle forpligtelser for at kunne tage sig af sin kone og deres tre børn.

Den pause fra offentligheden er med kong Charles' kræftdiagnose slut.

Allerede senere onsdag vikarierer kronprins William igen for kongen, når han deltager i en støttegalla for den velgørende organisation London Air Ambulance.

Men selv om kong Charles er syg og har trukket sig fra de fleste officielle pligter, så fortsætter han med én af sine faste pligter.

Kong Charles og premierminister Rishi Sunak har et ugentligt møde, og det vil de fortsætte med.

Det næste stykke tid bliver det dog telefonisk, da kong Charles har udskiftet residensen i London med godset Sandringham i det østlige England.

Kræftdiagnosen blev opdaget, da kong Charles var på hospitalet i forbindelse med en operation for forstørret prostata.

I den forbindelse blev der foretaget en række rutineundersøgelser, og det var her, at kongens kræft blev opdaget.

Det er ikke kendt for offentligheden, hvilken kræftdiagnose kongen har.

I forbindelse med diagnosen er prins Harry også vendt tilbage til England fra sit hjem i USA.

