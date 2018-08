En kongekrone en dronningekrone samt et ‘rigsæble’ er stjålet fra domkirken i Strängsnäs i Sverige, skriver svenske medier.

Der er ifølge politiet tale om Karl IX og Kristina den ældres kronjuveler fra 1611, og de smykker er uvurderlige, lyder det fra kommunikationsmedarbejder hos domkirken, Catharina Fröjd, ifølge Aftonbladet.

»Det er et utroligt tab i både kulturel og økonomisk værdi,« siger hun til avisen.

Tyveriet skete tirsdag middag i kirken, der ligger i den mindre by Strängnäs vest for Stockholm. Der var åbent for besøgende, da gerningsmændene slog til og stak af med de historiske juveler, der består af guld, ædelsten og perler.

Politiet fik en anmeldelse om tyveriet klokken 11.44 og afspærrede kort derefter et området omkring domkirken.



Ifølge kirken blev kronjuvelerne opbevaret i aflåste montre med alarm. Men ifølge poltiets talsmand, Thomas Agnevik, blev glasset dog brudt op, hvorefter tyvene stak af i en båd, der ventede nedenfor kirken, der ligger ud til Mälaren, Sveriges tredje største sø.

Politiet antager, at tyveriet var en bestillingsopgave.