Ny konge, nye tider.

Selvom Storbritanniens nye konge er en moden herre, ventes flere ting at blive moderniseret i det britiske hof med ham ved roret.

Kort efter dronning Elizabeths død blev Charles udråbt til konge, men den egentlige kroningsceremoni lader vente på sig.

Ifølge britiske medier skal vi måske helt frem til foråret eller forsommeren næste år, før Charles formelt får kronen på hovedet og scepteret i hånden.

Kong Charles forventes at vælge en noget slankere og billigere kroningsceremoni. (Arkivfoto) Foto: CARL RECINE

Lige nu er der forlydender om, at han vil vælge 70-års dagen for hans mors kroning, 2. juni.

Flere britiske aviser – blandt dem The Independent – skriver, at kong Charles også har planer om at slanke kroningsceremonien.

Planerne om en højtidelighed i mindre – og billigere – målestok skulle blandt andet være motiveret af de svære forhold, almindelige briter står i lige nu med energikrise og stigende leveomkostninger.

Derudover har den nye konge tilsyneladende et ønske om at slanke selve monarkiet.

Kong Charles' mor, dronning Elizabeth, blev kronet ved en storslået ceremoni i juni 1953. (Arkivfoto) Foto: -

Datoen for kroningsceremonien er endnu ikke blevet fastsat, understreger statssekretær for kultur, medier og sport, Michelle Donelan.

»Vi vil overveje alt, men vi har ikke truffet nogle beslutninger endnu,« svarede hun, da hun blev præsenteret for spørgsmålet i et interview med radiostationen LBC News.

En kilde siger til avisen The Mirror, at kong Charles er meget opmærksom på, at kroningen skal harmonere med den hverdag, som briterne står i lige nu.

»Kongen er meget opmærksom på de svære tider, som almindelige brier føler, så han vil sørge for at gennemføre sine ønsker, så selvom hans kroningsceremoni skal være rigtig og tro mod fortidens lange traditioner, så skal den også være repræsentativ for et monarki i en moderne verden.«

Foto: BEN BIRCHALL

Af andre nye tiltag forlyder det, at kongen vil sørge for at alle religioner – kristne, muslimer, jøder, hinduer og buddhister – bliver inkluderet i kroningsceremonien.

Hvad angår forlydenderne om et slankere hof, forventes det, at kong Charles vil indkredse de arbejdende medlemmer af kongefamilie til sig selv og sin hustru, prins William og prinsesse Kate og broderen prins Edward og hans hustru grevinde Sophie.