Tirsdag kolliderede en kronhjort med en helikopter i luften i den østlige del af delstaten Utah i USA.

Det oplyser politiet fra Wasatch County ifølge nyhedsbureauet Associated Press.

Der var to forskere ombord, som forsøgte at fange kronhjorten for at give den en sporingshalsbånd på, så de kunne registrere dens færden i naturen. Men forskerne havde svært ved at fange den, hvorfor helikopteren kun fløj omkring tre meter over jorden, da kronhjorten sprang direkte ind i halerotoren.

Forskerne slap uden alvorlige mén, men kronhjorten omkom. Politiet har konkluderet, at der var tale om en meget uheldig episode.

De lokale myndigheder har offentliggjort flere billeder af helikopteren, som du kan se her.

Foto: Wasatch County Sheriff's Office Foto: Wasatch County Sheriff's Office